사진출처=MLB닷컴

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[스포츠조선 윤진만 기자]미국 메이저리그(MLB) 직장폐쇄가 현실화될 조짐이다.

25일(이하 현지시각), MLB 사무국과 30개 구단은 맨해튼 연방법원에 선수노조 및 타릭 스쿠벌 등 노조 집행위원회 소속 선수 8명을 상대로 소장을 제출했다. 법원에 내달 2일 단행될 예정인 직장폐쇄가 연방 반독점법을 위반하지 않으며, 부당한 거래 제한에 해당하지 않는다는 확인 판결을 요?했다. 노조가 집단교섭권을 포기(해산)한 뒤 개별 선수 단위로 반독점 소송을 제기하는 이른바 '핵 옵션'을 사전에 차단하기 위한 조치다.

AP 연합뉴스

이에 선수 노조는 즉각 반발했다. 노조측은 이번 소송을 "터무니없다"라고 표현하며, 성실한 협상 대신 법원으로 달려간 사무국의 태도에 법적 대응을 시사했다. 양측의 갈등이 그야말로 일촉즉발의 위기에 빠져들고 있다.

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갈등의 핵심은 샐러리캡이다. 구단주 측은 1994년 이후 처음으로 샐러리캡(2억5820만달러 상한제) 도입을 요구하고 있다. 당시 선수들은 7개월 반 동안 이어진 파업을 통해 이 제안을 저지했다. 이 파업으로 인해 90년만에 처음으로 월드시리즈가 취소되기도 했다. 롭 맨프레드 MLB 커미셔너는 지난주 구단주들이 샐러리 캡이 포함되지 않은 협약안을 승인할 가능성은 없다고 밝혔다. 선수노조는 이를 선수 연봉을 제한하는 조치라며 강력히 거부하고 있다. 현행 노사 협약(CBA)은 내달 1일 밤 11시59분에 만료된다. 양측에 합의에 이르지 못하면, 1972년 이후 10번째 직장 폐쇄에 돌입하게 된다.

직장폐쇄(락아웃)가 발동되면 MLB는 그 상태로 멈춰버린다. 모든 선수 이적과 구단 행정 업무가 즉시 전면 중단된다. MLB 선수들은 직장폐쇄 기간에 구단 훈련 시설과 경기장에 출입할 수 없고, 감독, 코치, 트레이너 등과 공식적으로 연락할 수 없다. 2021~2022년 직장폐쇄 당시, 류현진(당시 토론토 블루제이스) 김하성(당시 샌디에이고 파드리스) 등은 출국 일정을 보류하고 국내에서 개인 훈련에 매진한 바 있다.

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당시엔 직장폐쇄 99일만에 구단주와 노조가 극적으로 합의를 맺어 정규시즌 162경기를 모두 소화할 수 있었다. 하지만 이번엔 샐러리캡 도입에 있어 양측이 첨예하게 대립하고 있어 장기화될 조짐이 있다. "핵폭탄" "핵옵션"과 같은 자극적인 표현을 써가며 감정 싸움까지 벌이는 양상이다. 이런 흐름은 내년 스프링 캠프, 시범경기뿐 아니라 정규시즌 경기수 축소 등 영향을 미칠 수 있다. 마이너리그는 정상 운영된다.

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AP연합뉴스

11일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 한화와 KIA의 경기. 인터뷰하고 있는 한화 노시환. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.11/

동반 반등을 노리는 한국인 메이저리거들에게 직장폐쇄는 결코 달가운 소식이 아니다. 2027년은 외야수 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 시즌 종료 후 옵트아웃(잔여계약 파기 후 FA 선언)을 행사할 수 있는 중요한 해다. 지난 9월 시즌 막판 사타구니 부상으로 시즌을 아쉽게 마감한 이정후는 내년 최고의 모습을 선보이겠다는 각오로 이를 악물었다. 한데 직장폐쇄가 장기화될 경우, 실전 감각을 끌어올리는데 어려움을 겪을 수 있다. 지난시즌 도중 부진 끝에 마이너리그로 내려간 내야수 김혜성(LA 다저스) 역시 비슷한 상황에 직면하게 된다. 실전 무대에서 실력을 입증해야 하는 두 선수다.

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내야수 김하성(디트로이트 타이거스)은 CBA 만료를 얼마 남겨두지 않은 25일 1년 500만달러 조건으로 디트로이트 유니폼을 입었다는 점은 그나마 다행으로 여겨진다. 올해 애틀랜타 브레이브스 소속으로 타격에서 아쉬운 모습을 보였지만, 유틸리티 플레이어로서 뛰어난 수비력을 보인 덕에 새로운 기회를 선물받게 됐다.

KBO 대표 거포 노시환, 국내 FA 최대어 구자욱 등 MLB 진출을 노리는 국내파들에게도 타격은 불가피하다. 노시환의 경우 포스팅 협상 마감일(12월1일)이 노사 협약 마감일과 맞물렸다. MLB 구단들이 직장 폐쇄를 앞두고 스쿠벌 등 특급 FA 영입에 우선순위를 두는 분위기에서 노시환의 '순번'은 뒤로 밀린 형국이다. 노시환은 협상 시한까지 MLB 구단과 계약하지 못하면, 2027시즌부터 기존 한화 이글스와의 11년 307억원 계약이 곧장 효력을 발휘하게 된다. 구자욱은 FA 신분이라 포스팅 마감 시한은 없다. 하지만 구자욱에게도 다음달 2일은 사실상의 '데드라인'이다. 불과 5~6일안에 승부를 내지 못하면, 기약없는 기다림에 돌입한다. 99일, 그보다 더 길어질 수도 있다. 김광현(SSG 랜더스)은 지난 직장폐쇄 당시 결국 협상이 어려워지자 SSG와 계약하며 국내 리그로 복귀한 바 있다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com