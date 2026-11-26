알렉 봄. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 윤진만 기자]미국 메이저리그(MLB) 캔자스시티 로열스가 '핵심 3루수' 마이켈 가르시아(26·시애틀 매리너스)의 이탈 공백을 메웠다.

'MLB.com'은 26일(한국시각), 캔자스시티가 FA 내야수 알렉 봄(30)과 2년 2000만달러(약 269억원) 규모의 계약을 체결했다고 밝혔다. 구단은 아직 공식 발표를 하지 않았다.

이번 스토브리그에 올스타 3루수 가르시아를 시애틀로 보낸 캔자스시티는 이로써 근 일주일만에 3루수 공백을 메우게 됐다. 팀은 가르시아의 트레이드(선수 6명 포함)로 선발 투수 브라이스 밀러 등을 품었다.

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봄은 2024년 필라델피아 필리스 소속으로 올스타 3루수로 선정된 '검증된 자원'이다. 가르시아만큼 '골드 글러브'급 수비력을 갖춘 것은 아니지만, 필라델피아에서 뛰는 동안 공격적인 3루수로서 준수한 활약을 펼쳤다.

지난 5시즌 동안 필라델피아 유니폼을 입고 매년 두 자릿수 홈런(평균 15홈런), 평균 83타점을 올렸다. 올해에도 상위 타순(1~3번)에 배치된 선발 출전 경기수가 단 두 차례였음에도 88타점을 기록하며 호평을 받았다. 개인 통산 최다 타점은 2023년과 2024년에 기록한 97타점이다. 타율은 2할4푼9리로 2021년 이후 가장 저조했다.

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봄은 2026시즌 막바지에 특히 좋은 활약을 펼치며 캔자스시티 구단의 눈도장을 찍었다. 올스타 브레이크 이후 타율 2할9푼8리, OPS 0.794를 기록했고, 애틀랜타 브레이브스와의 내셔널리그 와일드카드 시리즈에선 12타수 4안타(2루타 1개, 홈런 1개) 3타점을 기록했다. 팀은 아쉽게 패배했다.

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'MLB.com'은 "봄은 최고의 컨택형 타자가 될 잠재력을 갖추고 있다. 신인이었던 2020년 타율 3할3푼8리, OPS 0.881로 내셜리그 신인왕 투표 2위에 오르는 등 자신의 재능을 입증했다"며 "압도적인 장타력을 갖춘 타자는 아니지만, 담장을 넘길 수 있는 충분한 파워는 지니고 있다. 우타자인 봄은 단타, 2루타를 만들어내는 능력도 뛰어나다"라고 평했다.

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봄은 캔자스시티에서 가장 적합한 포지션은 3루수이지만, 과거 1루수로도 출전한 경험이 있어 수비시 다양하게 활용될 전망이다. 캔자스시티가 좌투수를 상대로 플래툰 이점을 살리고 싶을 때 1루수 옵션으로 활용될 수 있다. 현재 캔자스시티에선 좌타 거포 비니 파스콴티노가 1루를 맡고 있다.

캔자스시티는 2026시즌 MLB 아메리칸리그 센트럴 리그에서 69승93패의 저조한 성적으로 최하위를 기록했다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com