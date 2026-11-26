사진출처=MLB닷컴

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[스포츠조선 고재완 기자] '타율 0.116·wRC+ 7'이라는 처참한 성적표를 받아 들었던 김하성(31)이 12월 2일(이하 한국시각) 노사단체협약(CBA) 만료를 앞두고 예상보다 훨씬 빠르게 디트로이트 타이거스와 1년 보장 500만 달러(인센티브 포함 최대 600만 달러) 계약을 매듭지은 배경을 두고 미국 현지에서 흥미로운 분석이 나왔다.

미국 독립 야구 전문 매체 '저스트 베이스볼'는 25일 '김하성의 합류가 디트로이트 타이거스에 미치는 영향'이라는 분석 기사를 통해, 이번 영입이 단순한 백업 보강을 넘어 메디컬 테스트의 긍정적 신호, 내야 수비 교통정리, 유망주 트레이드 여지 확보로 이어지는 다층적 효과를 낳을 것이라고 짚었다.

김하성. AP연합뉴스

"2024년 이후 온전한 스윙 못 해봤을 것… 빠른 계약은 메디컬 합격 신호"

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매체는 우선 김하성의 최근 2년을 냉정하게 돌아봤다. 지난해 애틀랜타 브레이브스에서 1년 2000만 달러 계약을 맺고도 51경기 무홈런, 타율 1할1푼6리, 출루율 0.219, 장타율 0.140(wRC+ 7)에 그쳤고, 2년 연속 200타석조차 채우지 못한 채 몸값이 500만 달러 '증명 계약(Prove-it deal)'으로 내려앉았다는 것이다.

"김하성이라는 선수의 '이상적 이미지'가 실제 최근 모습보다 훨씬 좋다"고 전한 이들은 "내년 시즌 샌디에이고 시절(2022~2024년)의 전성기 버전을 되찾을지 아니면 '보급형(generic brand)'에 그칠지는 미지수"라고 진단했다.

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그럼에도 '500만 달러라면 충분히 확인해 볼 가치가 있는 투자'라며 두 가지 반등 근거를 꼽았다.

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첫번째는 메디컬 테스트의 청신호다. 오른쪽 어깨 관절와순 파열은 복귀 후에도 폼을 되찾는 데 꼬박 한 시즌 이상 걸리는 중상이다. 여기에 허리 통증과 손가락 힘줄 파열까지 연달아 겹쳤으니 김하성은 2024년 이후 단 한 번도 온전한 컨디션과 스윙 감각을 느껴보지 못했을 가능성이 크다. 매체는 "디트로이트가 올겨울 이토록 빠르게 김하성과 계약한 점을 고려하면, 메디컬 테스트 결과가 기대 이상으로 좋았음을 시사한다"고 분석했다.

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최근 두 시즌 모두 부상 복귀 후 약 25경기를 치른 시즌 마지막 한 달간 가장 나은 성적을 냈다는 점도 짚었다. 표본이 턱없이 부족한 만큼 2년 성적만으로 선수의 끝을 단정하기는 이르다는 평가다.

출처=MLB SNS 캡쳐

내야 수비 업그레이드…'맥고니글 3루 이동' 부담까지 덜었다

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또 건강한 오프시즌을 보낸 김하성이 2루·3루·유격수 전 포지션에서 리그 평균을 크게 웃도는 수비력을 되찾을 것으로 전망했다. 실제로 스콧 해리스 디트로이트 단장이 내야 수비 개선을 공언한 직후 김하성을 영입한 만큼, 구단 역시 즉각적인 수비 업그레이드로 보고 있다는 해석이다.

공격에서도 부상 전 보여줬던 삼진 적은 콘택트 능력과 주루 스피드는 디트로이트 타선에 꼭 필요한 요소이며, 최소한 커리어 내내 강세를 보인 좌완 투수 상대 플래툰(콜트 키스의 파트너) 역할은 충분히 수행할 수 있다고 내다봤다.

특히 이번 영입은 디트로이트 팀 전체에 '도미노 효과'를 일으킬 전망이다. 케빈 맥고니글이 유격수를 소화해야하는 부담을 없애고, 과도한 유망주층을 얇은 불펜 뎁스 해소용 트레이드 카드로 활용할 수 있다고 봤다. 내야 퍼즐을 사실상 완료함으로써 이제 구단 자원을 맥스 클라크, 라일리 그린과 짝을 이룰 주전 거포 우익수 보강에 쏟아부을 수 있는 발판을 마련했다고도 볼 수 있다.

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AP 연합뉴스

"유망주들 마이너 옵션으로 돌릴 안전장치…실패해도 시즌 중 정리 가능"

매체는 그동안 부상자가 쏟아질 때마다 유망주들에게 의존하다가 무너졌던 디트로이트의 악습을 지적하며, 검증된 빅리그 베테랑 김하성을 영입해 리하오위, 존 펙 같은 젊은 선수들을 마이너리그 옵션을 활용한 뎁스 자원으로 돌릴 수 있게 된 점을 가장 높게 평가했다.

이들은 "김하성이 팀의 모든 걱정을 단번에 지워줄 거물급은 아니지만 확실한 실적이 있는 선수"라며 "1년짜리 저렴한 투자여서 계획대로 풀리지 않으면 시즌 도중 언제든 정리하고 넘어갈 수 있는 합리적 계약"이라고 총평했다.

구단 수뇌부가 발 빠르게 움직여 계약을 성사시킬 만큼 합격점을 받은 몸 상태, 그리고 팀 내야와 트레이드 시장까지 흔드는 핵심 퍼즐 역할. 디트로이트에서 '건강한 오프시즌'을 준비하게 된 김하성이 '보급형' 꼬리표를 떼고 샌디에이고 시절의 황금 글러브와 날카로운 콘택트를 되찾을 수 있을지 주목된다.

AFP연합뉴스

고재완 기자 star77@sportschosun.com