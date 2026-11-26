오타니 쇼헤이. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 윤진만 기자]2026시즌을 우여곡절 끝에 빈손으로 끝마친 오타니 쇼헤이(32·LA 다저스)가 다음시즌에도 전매특허인 '이도류'를 계속하겠다는 의지를 분명히 밝혔다.

오타니는 미국 메이저리그(MLB) 오프시즌 중인 25일(현지시각) 일본 매체와의 공동 인터뷰에서 "투타 겸업이야말로 내가 팀에 가장 큰 자산이 될 수 있고, 내 강점을 최대한 발휘할 수 있는 역할"이라고 말했다.

그는 "마치 포수 역할을 충분히 잘 해낼 수 있는 선수가 그 포지션을 맡지 않는 것과 비슷하지 않을까? 그런 상황은 나에게나 팀에나 결코 좋지 않을 것"이라고 비유를 들어 설명했다.

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'투타 겸업'은 이날 인터뷰의 '핵심 키워드'였다. 투수와 타자로 모두 MLB 정상급 실력을 선보이며 2023~2025년 3년 연속 MLB MVP를 수상한 오타니는 올해 왼쪽 무릎과 오른쪽 이두근 부상 등 잇단 악재를 겪었다. 투수로는 14경기에 선발 등판해 8승 2패, 평균자책점 1.79를 기록했고, 타자로는 135경기에 출전해 타율 2할7푼5리, 30홈런, 81타점을 올렸다. 각각 50홈런 이상을 때린 지난 두 시즌에 비해 저조한 성적표였다. 9월 이후론 다저스 부상자 명단에 오르기도 했다. 다저스 또한 월드시리즈 3연패 달성 목표를 이루지 못했다.

오타니는 시즌 직후 "모두 다 해내겠다"라며 투타 겸업 의지를 드러냈고, 앤드루 프리드먼 다저스 야구 운영 부문 사장 역시 지난달 시즌 결산 기자회견에서 오타니가 계속해서 투타 겸업을 할 수 있도록 구단 차원에서 지원하겠다는 뜻을 내비쳤다.

AP연합뉴스

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투타 겸업이 신체에 가하는 부담을 고려할 때, 오타니의 커리어 롱런을 위해선 '이도류'를 전면 재검토해야 한다는 의견이 적지 않다. 일본 야구 전설 오 사다하루(왕정치)는 이번 달 도쿄에서 열린 기자회견에서 후배 오타니에 대해 "오타니가 과거 투타 겸업 선수로서 도달했던 그 놀라운 수준을 다시 재현하기를 기대하는 건 현실적이지 않다고 본다. 개인적인 생각으론, 타격에만 전념하는 도전을 통해 과연 어디까지 갈 수 있을지 확인해 보는 것도 의미가 있을 것"이라고 조언했다. 타자 역할에만 집중하는 '전업 타자'로의 전환을 제안한 셈인데, 오타니의 대답은 'NO'였다.

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오타니는 이번 인터뷰에서 투타 겸업이 신체에 미치는 악영향을 솔직히 인정하면서도 "균형을 찾는 것이 중요하다. 너무 적게 뛰는 게 이상적이지 않지만, 너무 많이 뛰는 것 역시 위험이 따른다. 어떻게 컨디션을 유지할지, 어느 정도의 경기 질과 출전량을 가져가는 것이 팀에 가장 도움이 될지를 (구단과)신중하게 논의하고 있다"라고 말했다.

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이어 "(투타 겸업은)나 혼자 결정할 수 있는 문제가 아니라, 구단과도 관련된 사안이다. 이미 초기 논의를 진행했다. 다만 정해진 하나의 길만 있는 것이 아니다"라며 "안타깝게도 곧 시작될 직장폐쇄(록 아웃)로 인해 논의가 잠시 중단되겠지만, 향후 어떻게 나아갈지 결정하는 과정은 계속될 것"이라고 말했다. 그는 무엇보다 시즌 운명을 가를 10월에 투수와 타자로서 모두 최고의 컨디션을 유지하는 것이 최우선 목표라고 강조했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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