2026 퓨쳐스리그 챔피언 결정전 울산 웨일즈와 상무의 경기가 28일 고척스카이돔에서 열렸다. 울산 웨일즈 선발투수 오카다가 역투하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.28/

2026 퓨쳐스리그 챔피언 결정전 울산 웨일즈와 상무의 경기가 28일 고척스카이돔에서 열렸다. 3회말 1사 1루 오카다가 이율예를 병살로 처리해 이닝을 끝내며 기뻐하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.28/

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[스포츠조선 권인하 기자]또 LG 트윈스와 인연이 닿지 못했다.

올시즌 시민구단 울산 웨일즈에서 던진 일본인 투수 오카다 아키타케가 또 LG 유니폼을 입는데 실패했다.

LG는 25일 2027시즌 함께할 아시아쿼터 선수로 존 케네디와 재계약을 택했다. 케네디는 부상으로 시즌 중 낙마한 라클란 웰스를 대신해서 온 왼손 사이드암 투수로 23경기에서 1승2패 10홀드 평균자책점 3.80을 기록했다.

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LG는 웰스가 부상으로 더이상 던지기 어렵다는 것을 알았을 때 울산의 오카다를 영입하려고 했다. KBO에 여러차례 문의를 했고, 영입이 가능하다는 답변을 받았다. 하지만 LG가 8월 12일 영입을 발표하려 할 때 갑자기 KBO가 제동을 걸었다. 외국인 선수 영입 마감일은 8월 15일이지만 오카다는 울산에서 데려오는 트레이드로 봐야해 트레이드 마감시한인 7월 31일을 넘겼기에 불가하다고 한 것. KBO가 착각했다는 사과를 했지만 며칠간 오카다 영입을 위해 LG와 울산 구단이 여러차례 문의를 하고 준비를 해온 것이 물거품이 되고 말았다.

LG는 이후 급하게 투수를 찾았고 케네디와 극적으로 계약했다.

20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. LG 케네디가 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.20/

1일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. LG 케네디가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.01/

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케네디의 영입은 성공적이었다. 보기 드문 왼손 사이드암 투수의 장점을 잘 살려 상대 왼손 타자들에게 좋은 피칭을 했다. 좌타자 상대 피안타율이 1할3푼5리(37타수 5안타)에 그쳤다. 우타자 상대 피안타율은 3할4리로 높았다.

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시즌이 끝난 뒤 LG는 아시아쿼터로 오카다를 생각했다. 웰스처럼 선발과 불펜으로 모두 쓸 수 있고, 포크볼이라는 좋은 결정구를 가지고 있기 때문. LG가 외국인 투수 2명과 임찬규 손주영으로 4선발까지는 좋지만 5선발은 박시원 김윤식 양우진 등으로 메워야 하는 상황에 주축 선발이 부상이나 부진할 경우 대체할 마땅한 선발이 없다는 점에서 선발이 가능한 아시아쿼터는 매력적인 카드였다. 웰스도 처음엔 왼손 불펜으로 뽑았지만 손주영이 WBC에 출전했다가 부상으로 빠지면서 대체 선발로 나섰고, 계속 호투를 하며 손주영을 마무리로 돌릴 수 있었다.

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하지만 한국시리즈가 끝난 뒤 LG의 생각이 바뀌었다. 상대의 왼손 타자를 잡아줄 확실한 왼손 불펜이 없던 KT 위즈가 삼성 라이온즈의 왼손 타자들에게 당하며 결국 한국시리즈 우승을 내주는 것을 본 게 터닝 포인트로 보인다.

KT는 정규시즌에선 확실한 왼손 불펜 없이 오른손 투수들로 잘 막아왔고, 강력한 타선 덕분에 약점이 가려졌지만 한국시리즈에서는 좋은 왼손 불펜이 없는게 큰 약점으로 도드라졌다.

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선발 요원인 로건 앨런과 5선발이었던 오원석을 불펜으로 투입시켰지만 재미를 보지 못했고, 왼손 불펜인 전용주는 큰 경기에서 전혀 자기 공도 던지지 못했다.

LG도 확실한 왼손 불펜이 없기에 왼손 타자를 잘 막은 케네디로 다시 마음을 돌렸다. 마무리 고우석과 셋업맨 유영찬이 확실한 상황에서 상대의 강력한 왼손 타자를 막아줄 왼손 불펜이 더해진다면 필승조가 더 완벽해 진다.

오카다는 올시즌 울산에서 17경기, 90이닝을 던지며 6승4패 1세이브 1홀드 평균자책점 2.40을 기록했다. 75개의 탈삼진과 2할1푼9리의 피안타율을 보였다.

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권인하 기자 indyk@sportschosun.com