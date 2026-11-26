케빈 가우스먼. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]디트로이트 타이거스의 오프시즌 행보에 속도가 붙고 있다.

내야 수비 불안을 해소하기 위해 김하성을 1년 500만달러에 영입한 디트로이트가 26일(이하 한국시각) FA 우완 선발 케빈 가우스먼과 계약에 합의했다. 조건은 1년 2500만달러(약 336억원)다.

가우스먼은 올해 토론토 블루제이스와 시카고 컵스에서 32경기에 선발등판해 177⅔이닝을 던져 9승12패, 평균자책점 4.51, 184탈삼진을 기록했다.

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2021년 12월 5년 1억1000만달러에 FA 계약을 맺고 토론토로 이적한 가우스먼은 지난 여름 컵스로 트레이드됐다. 그의 가장 큰 강점은 나이 30세 이후에도 별다른 부상없이 풀시즌 로테이션을 소화했다는 것과 '이닝이터'의 면모를 이어왔다는 것이다.

2021년 이후 6시즌 연속 30경기 이상 선발등판하며 규정이닝을 채웠고, 이 기간 1103⅓이닝 동안 1204탈삼진을 올렸다. 같은 기간 탈삼진 부문서 딜런 시즈(1345), 잭 휠러(1234)에 이어 3위를 기록했고, 투구이닝은 로간 웹(1129이닝)에 이어 2위였다.

케빈 가우스먼. AP연합뉴스

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올시즌에는 평균자책점이 치솟기는 했지만, 이전 5시즌 연속 3점대 이하의 평균자책점을 올리며 에이스급 피칭을 펼쳤다. 2023년에는 31경기에서 185이닝을 던져 평균자책점 3.16, 237탈삼진을 기록했다. AL 사이영상 투표에서 3위.

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가우스먼의 주무기는 스플리터다. 최근 6년간 스플리터를 결정구로 던져 666개의 삼진을 잡아내, 이 기간 특정 투수의 특정 구종 탈삼진 부문서 딜런 시즌의 슬라이더(697개)에 이어 2위에 랭크됐다.

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1991년 1월 생인 가우스먼은 2012년 드래프트 1라운드 전체 4순위로 볼티모어 오리올스의 지명을 받아 2013년 메이저리그에 데뷔했다. 이후 볼티모어, 애틀랜타 브레이브스, 신시내티 레즈, 샌프란시스코 자이언츠, 토론토, 컵스에서 통산 393경기에 등판해 2088이닝을 투구해 121승125패, 평균자책점 3.87, 2138탈삼진을 올렸다.

두 차례의 올스타에 뽑힌 그는 아직 사이영상 수상 경력은 없다.

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디트로이트는 올해 포스트시즌에 오르지 못했다. 오프시즌 과제는 내야진과 마운드 보강이다. FA 시장에서 지난 2년간 신시내티에서 57세이브를 올린 우완 에밀리오 파간과 유격수 김하성, 그리고 선발 가우스먼을 영입해 해당 과제들을 해결한 모양새다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com