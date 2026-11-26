사진출처=찰리 반즈 인스타그램

29일 서울 고척스카이돔에서 열린 롯데-키움전. 7이닝 1실점으로 호투한 반즈가 동료들의 축하를 받고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.4.29/

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[스포츠조선 고재완 기자] 4시즌 동안 사직 마운드를 지켰던 롯데 자이언츠 출신 '장수 외인' 좌완 찰리 반즈(31)가 애틀랜타 브레이브스 유니폼을 입고 다시 한 번 메이저리그(MLB) 생존 경쟁에 뛰어든다.

미국 뉴욕포스트 존 헤이먼 기자는 26일(한국시각) 자신의 SNS를 통해 "좌완 찰리 반즈가 애틀랜타와 메이저리그 스프링캠프 초청권이 포함된 마이너리그 계약에 합의했다"고 전했다. 구단의 공식 발표는 아직 나오지 않았지만, 스포츠 일러스트레이티드(SI)와 NBC 스포츠 등 현지 매체들은 발 빠르게 반즈의 투구 데이터와 팀 내 활용 시나리오를 분석하며 주목했다.

반즈는 2022년부터 2025년까지 롯데에서 4시즌을 뛰며 통산 94경기 모두 선발로 등판해 35승 32패, 평균자책점(ERA) 3.58, 553이닝, 516탈삼진을 기록한 KBO리그 대표 좌완 에이스 출신이다. 2025시즌 도중 부상으로 롯데를 떠난 뒤 미국 무대로 돌아간 반즈는 2026시즌 시카고 컵스와 LA 다저스 산하에서 묵묵히 재기를 노렸다.

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올해 빅리그 5경기(컵스 1경기·다저스 4경기)에서는 13이닝 17안타 10자책점으로 아쉬움을 남겼지만, 트리플A 24경기(15선발)에서 82⅔이닝 평균자책점 3.48, WHIP 1.37, 80탈삼진, 34볼넷의 준수한 성적을 올리며 경쟁력을 증명했다.

29일 서울 고척스카이돔에서 열린 롯데-키움전. 9대3으로 승리한 롯데 김태형 감독이 승리투수 반즈를 맞이하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.4.29/

현지 매체 SI는 반즈에 대해 "올 시즌 슬라이더 헛스윙률이 35.3%에 달했고, 체인지업 역시 22.2%의 헛스윙률을 기록했다. 여타 구종 헛스윙률은 한 자릿수에 머물렀고 패스트볼도 리그 평균 수준으로 평가받지만, 포심·싱커·슬라이더·체인지업·스위퍼로 이어지는 5가지 구종 조합이 강점이다"라며 "올 시즌 땅볼 비율 46.9%로 리그 평균을 웃도는 안정적인 경기 운영 능력을 보여줬다. 클렘슨 대학 시절은 물론 마이너리그 통산 107경기 중 96경기(평균자책점 3.84·WHIP 1.40), MLB 14경기 중 8경기, KBO 94경기 전 경기를 선발로 소화한 정통 선발 자원이다"라고 평가했다.

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애틀랜타는 앞서 좌완 조이 웬츠, 딜런 리를 잔류시키고 워싱턴에서 웨이버 공시된 좌완 미첼 파커를 영입한 데 이어 반즈까지 품으며 좌완 투수층을 두텁게 다졌다. 현지에서는 반즈가 당장 개막 로테이션에 합류하기보다는 마이너리그에서 대기하며 선발 뎁스와 멀티이닝 불펜을 책임지는 역할을 맡을 가능성이 높다고 보고 있다.

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사진출처=찰리 반즈 인스타그램

SI는 지난해 마이너리그 계약으로 애틀랜타에 합류해 선발 로테이션 한 자리를 꿰찼던 베테랑 좌완 마르틴 페레스 사례를 언급하면서도 "페레스는 이미 2026년 이전에 빅리그 300경기 이상을 뛴 베테랑이었다. 한 선수의 사례가 다른 선수에게 그대로 적용된다는 보장은 없다"고 냉정하게 선을 그었다. 또 애틀랜타가 이번 영입과 별개로 FA나 트레이드를 통해 확실한 빅리그 주전급 선발을 추가 확보해야 한다고 강조했다.

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그럼에도 SI는 "애틀랜타 선발진의 잦은 부상 이력을 고려하면, 기댈 수 있는 선발 옵션은 누구든 소중하다"며 "기존 선발이 다치거나 젊은 투수가 준비되지 않았을 때 애틀랜타가 가장 먼저 들여다볼 비상 명단에 반즈가 이름을 올릴 것"이라고 내다봤다.

컵스와 다저스를 거쳐 애틀랜타에서 또 한 번 스프링캠프 생존 시험대에 오르게 된 '사직 좌승사자' 반즈. KBO리그에서 갈고닦은 노련미로애틀랜타 마운드의 깜짝 반전 카드로 떠오를 수 있을지 국내 야구팬들의 이목이 쏠리고 있다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.co