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[스포츠조선 윤진만 기자]'약속의 10시'다. 정상 탈환을 노리는 LG트윈스가 연이틀 '오피셜'을 띄우며 전력을 강화했다.

LG는 26일, 포수 김민식(37) 영입을 발표했다. 김민식은 2012년 KBO 신인드래프트 2라운드 전체 11순위로 SK에 입단해 KIA와 SSG를 거치며 통산 11시즌 880경기에서 타율 2할2푼5리, 452안타, 25홈런, 224타점, 239득점을 기록한 베테랑이다.

구단은 "김민식 선수는 과거 두 번의 소속팀 통합우승을 이끌었던 검증된 베테랑 포수이다. 풍부한 경험을 바탕으로 팀 포수진의 뎁스를 강화하고, 젊은 투수들과 포수들의 성장에도 긍정적인 역할을 해줄 것으로 기대한다"고 영입 배경을 밝혔다. LG는 FA 박동원을 붙잡아 빈틈없는 포수진을 구성하겠다는 계획이다.

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김민식은 지난시즌을 끝으로 SSG와 갈라선 뒤 FA 시장에 나왔다. 그는 "명문 구단 LG 일원이 되어 기쁘고 감사하다"며 "팀이 나에게 원하는 역할이 무엇인지 잘 알고 있는 만큼, 팀에 빨리 적응해서 팀 승리에 보탬이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 입단 소감을 전했다.

LG는 전날인 25일 호주 출신 아시아쿼터 투수 존 케네디와 재계약을 발표했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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