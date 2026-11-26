FILE -Los Angeles Dodgers pitcher Tarik Skubal talks to reporters ahead of Game 1 of baseball's National League Championship Series between the Milwaukee Brewers and the Los Angeles Dodgers, Oct. 10, 2026, in Milwaukee. (AP Photo/Kyla Wolf, File) FILE PHOTO

MILWAUKEE, WISCONSIN - OCTOBER 11: Tarik Skubal #29 of the Los Angeles Dodgers throws a pitch against the Milwaukee Brewers during the second inning in game one of the National League Championship Series at American Family Field on October 11, 2026 in Milwaukee, Wisconsin. Patrick McDermott/Getty Images/AFP (Photo by Patrick McDermott / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이종서 기자] "이기고 싶어 한다."

미국 LA 다저스 소식을 주로 다루는 '다저스 네이션'은 26일(이하 한국시각) '태릭 스쿠벌의 아버지가 밝힌 다저스 대신 뉴욕 메츠를 선택한 이유'라며 '스쿠벌은 기록적인 계약에 서명했지만, 그의 아버지 러스는 그것이 돈 이상의 문제였다고 말했다'고 전했다.

스쿠벌은 4500만 달러의 사이닝 보너스와 역대 최고 연평균 금액이 포함된 9년 4억5000만 달러에 메츠와 계약했다. 매체는 '스쿠벌은 이제 투수 시장의 정상에 서 있다'고 계약 규모를 조명했다.

Advertisement

매체는 '스쿠벌을 원하는 구단은 많았다. 그의 에이전트 스캇 보라스는 최대치의 금액을 끌어내기 위해 궁극적으로 토론토 블루제이스와 메츠였던 팀들을 서로 경쟁시키는 데 탁월한 능력을 발휘했다'고 덧붙였다.

다만, 돈으로만 움직인 건 아니라는 것이 스쿠벌 측의 설명. 매체는 '그가 이제 MLB 역사상 가장 부유한 투수가 되었지만, 스쿠벌의 아버지는 메츠의 제안에는 단순한 돈다발 이상의 것이 있다고 했다. 이르면 다가오는 이번 시즌부터 궁극적인 우승 경쟁을 할 수 있는 실현 가능한 계획이 포함되어 있었을 것이라고 말했다'고 설명했다.

Advertisement

스쿠벌의 아버지 러스는 뉴욕 포스트의 마이크 푸마 기자와의 인터뷰에서 "스쿠벌은 이기고 싶어 하며, 그것이 그의 전부다"라고 말했다. 이어 "누군가는 그에게 자신들이 우승을 목표로 한다는 것을 보여주어야 했고, 메츠가 그 점으로 그를 설득했을 것이다. 예를 들어 '우리는 너에게 월드시리즈 우승 반지를 안겨주기 위해 무엇이든 할 거야'라는 식의 말"이라고 밝혔다.

Advertisement

MILWAUKEE, WISCONSIN - OCTOBER 11: Tarik Skubal #29 of the Los Angeles Dodgers speaks to the pitching coach during the fifth inning against the Milwaukee Brewers in game one of the National League Championship Series at American Family Field on October 11, 2026 in Milwaukee, Wisconsin. John Fisher/Getty Images/AFP (Photo by John Fisher / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

'다저스네이션'은 '스쿠벌이 엄청난 승부욕을 가진 경쟁자라는 것은 사실'이라며 '이는 다저스 구단이 그가 팀에 짧게 머무는 동안 여러 차례 언급한 바 있다'고 짚었다.

Advertisement

다만, 매체는 '승리하기에 가장 좋은 곳을 선택하는 문제라면 메츠에 맞선 다저스의 실적은 비교조차 되지 않는다. 다저스는 지난 7년 동안 여러 차례의 월드시리즈 진출과 함께 3번의 우승을 차지했다'고 지적했다.

이어 '자금 지출을 넘어 다저스는 육성을 잘한다. 또 자산을 축적하며 수많은 영리한 움직임을 보여주는데, 이는 메츠가 지난 몇 년간 내세울 수 없는 부분'이라고 반박했다.

Advertisement

매체는 '후안 소토와 짝을 이룬 스쿠벌은 뉴욕에서 새로운 승리의 시대를 열 수도 있다. 그렇다면 21세기에 우승이 없던 메츠의 역사를 바꾸게 되는 일'이라고 내다봤다.

매체는 '다저스는 승리를 지속할 수 있는 공격성과 영리함을 갖춘 단골 지구 우승팀이다. 그러나 단기 계약을 원했다는 점을 고려할 때 결국 다저스는 스쿠벌 영입전에서 승산이 없었다'고 설명했다.

마지막으로 매체는 '스쿠벌이 우승 가능성에 대해 올바른 결정을 내렸는지는 시간이 말해줄 것'이라며 '무슨 일이 일어나든 두 가지 사실은 변함없다. 그는 마땅히 누릴 자격이 있는 엄청난 부자가 되었고, 다저스는 여전히 우승 후보로 남아 있다는 것'이라고 했다.

Advertisement

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com