12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 2회초 2사 LG 박동원이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

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[스포츠조선 김민경 기자] 포수 FA 시장에 지각변동이 일어날까. 베테랑 주전급 포수들보다 먼저 김민식이 새 행선지를 찾았다.

LG 트윈스는 26일 '포수 김민식을 영입했다'고 알렸다. 얼마에 계약했는지는 공개하지 않았지만, 큰돈을 투자할 만한 건은 아니다. 저렴하게 경험 있는 포수로 안방을 보강하는 데 초점을 맞춘 계약이다.

LG는 "김민식은 과거 두 번의 소속팀 통합우승을 이끌었던 검증된 베테랑 포수다. 풍부한 경험을 바탕으로 팀 포수진의 뎁스를 강화하고, 젊은 투수들과 포수들의 성장에도 긍정적인 역할을 해줄 것으로 기대한다"고 영입 배경을 밝혔다.

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김민식은 지난달 SSG 랜더스로부터 방출 통보를 받고 한 달 만에 새로운 팀을 찾았다. SSG는 이미 이지영과 조형우로 1군 안방이 찼고, 이율예 김규민 등 유망주들을 육성하는 상황에서 김민식에게 더 기회를 주지 못하고 있었다.

SSG는 트레이드로 김민식의 길을 터주려 노력했지만, 카드가 맞지 않아 번번이 무산됐다. 결국 SSG는 김민식을 방출해 직접 현역 생활을 이어 갈 팀을 찾도록 했다. LG는 방출된 김민식에게 적극적인 관심을 보인 팀이었고, 영입까지 마쳤다.

LG 트윈스와 계약한 김민식. 사진제공=LG 트윈스

두산 베어스 정재훈 단장(왼쪽)과 양의지. 사진제공=두산 베어스

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올해 역대급 포수 FA 시장이 예상됐다. 양의지 박동원 최재훈 김태군 등 베테랑 포수들이 대거 풀렸기 때문. 양의지가 개장 첫날이었던 지난 17일 원소속팀 두산 베어스와 2년 55억원 계약으로 잔류를 확정해 조금은 김이 샜지만, LG가 김민식을 영입하면서 나머지 포수 FA들에게 영향을 줄 여지는 생겼다.

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LG의 김민식 영입을 주전 포수 박동원과 결별 시그널로 받아들이기는 아직 이르다. 이주헌이 아직 주전급으로 성장하지 못했기 때문. 김민식은 최근 3시즌 동안 1군에서 59경기밖에 뛰지 못했다. 내년에도 상위권 성적을 내려면, 포수 추가 보강이 필요한 상황이긴 하다.

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한화 이글스와 KIA 타이거즈는 각각 내부 FA인 최재훈과 김태군을 잔류시키겠다는 기조로 움직이고 있다. 두 선수 모두 한화와 KIA로 이적한 이후 전성기를 맞이한 케이스라 각 팀을 향한 애정도 깊다.

결국 LG와 박동원의 선택이 중요해질 듯. 한화와 KIA가 최재훈과 김태군을 잔류시키기 전에 박동원이 움직인다면, 각 팀에 잔류하는 분위기로 흘러가던 포수 FA 시장을 뒤흔들 수 있다.

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11일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KIA의 경기. 4회말 1타점 적시타 날린 한화 최재훈. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.11/

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 1회 구자욱 타석 때 시라카와의 볼을 잡지 못한 KIA 김태군 포수. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.29/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com