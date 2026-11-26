뉴욕 메츠가 태릭 스쿠벌과의 9년 4억5000만달러 FA 계약을 공식 발표했다. 사진출처=MLB 공식 X 계정

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[스포츠조선 노재형 기자]메이저리그 역사상 최고 몸값 투수가 새롭게 탄생했다.

뉴욕 메츠가 26일(이하 한국시각) 선발투수 태릭 스쿠벌과의 9년 4억5000만달러(약 6049억원) FA 계약을 공식 발표했다.

계약 내용은 이렇다. 사이닝보너스가 4500만달러이고, 총액의 6.7%인 3000만달러는 지급유예돼 계약기간이 끝나는 2037년부터 2046년까지 10년간 나눠받는다. 트레이드 거부권이 주어졌고, 옵트아웃 권리는 없다.

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스쿠벌은 총액과 평균연봉(AAV), 두 부문서 모두 투수 최고액 기록을 세웠다. LA 다저스가 2023년 12월 야마모토 요시노부와 맺은 12년 3억2500만달러를 3년 만에 2위로 밀어냈고, AAV 부문서도 공동 1위였던 맥스 슈어저와 저스틴 벌랜더(4333만달러)를 제치고 새 주인이 됐다.

야수를 포함하면 총액은 후안 소토(7억6500만달러), 오타니 쇼헤이(7억달러), 블라디미르 게레로 주니어(5억달러)에 이어 4위이고, AAV는 오타니(7000만달러), 카일 터커(6000만달러), 소토(5100만달러)에 이어 4위다.

뉴욕 메츠가 오는 12월 2일 락아웃 4시30분을 앞둔 오전 2시30분(한국시각)에 태릭 스쿠벌 입단식을 개최하기로 했다. AP연합뉴스

데이비드 스턴스 뉴욕 메츠 야구운영부문 사장. AP연합뉴스

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메츠 구단은 오는 12월 2일 오전 2시30분 시티필드 프레스룸에서 스쿠벌 입단 기자회견을 개최한다. 같은 날 현 노사단체협약(CBA)이 만료되는 오전 7시를 4시30분 앞두고 스쿠벌이 메츠 식구가 됐다는 걸 널리 알리겠다는 것이다.

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스티브 코헨 구단주는 이날 보도자료를 통해 "태릭은 에이스이며, 앞으로 오랫동안 메츠의 일원으로 함께 하게 돼 매우 기쁘다"며 "그는 뛰어난 재능과 열정, 그리고 리더십을 바탕으로 자신의 가치를 입증해온 엄청나 승부사(impressive competitor)다. 태릭과 그의 아내 제시카, 그리고 자녀들을 우리 구단의 가족으로 맞게 돼 무척 기쁘다. 메츠 팬 여러분에 그가 마운드에서 투구하는 모습을 하루빨리 보여드리고 싶다"며 기쁨을 나타냈다.

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데이비드 스턴스 야구운영부문 사장은 "전성기를 누리고 있는 엘리트 선발투수를 영입하는 건 흔치 않은 일인데, 이번 영입이 성사되도록 지원해 준 스티브와 알렉스 코헨 구단주 그룹에 감사드린다"면서 "태릭은 이 시대 최고의 투수로 자리매김했다. 우리 팀 젊은 선발투수진에 태릭이 합류함으로써 앞으로 오랫동안 팀의 성공을 이끌 수 있는 로테이션이 구축됐다고 생각한다"고 밝혔다.

내년 시즌 메츠의 선발 로테이션은 지금 상태라면 에이스인 스쿠벌과 놀란 맥클린, 크리스티안 스캇, 션 머니아, 센가 고다이 순으로 구성될 전망이다.

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태릭 스쿠벌은 2024~2025년 연속으로 디트로이트에서 AL 사이영상을 수상했다. AP연합뉴스

2024년과 2025년, 연속으로 AL 사이영상을 수상한 스쿠벌은 올해 디트로이트 타이거스에서 다저스로 이적해서도 에이스 위용을 이어갔다.

팔 부상에서 돌아온 2023년 7월 이후 올해까지 3년 반 동안 103경기에 선발로 등판해 626⅓이닝을 던져 평균자책점 2.47, 757탈삼진을 기록했다. 이 기간 100차례 이상 선발로 나선 투수들 중 평균자책점 1위다. 2위는 크리스토퍼 산체스(2.97), 3위는 잭 휠러(2.98).

올해는 위기가 있었다. 왼쪽 팔꿈치 통증이 재발한 것. 그러나 5월 중순 왼쪽 팔꿈치 뼛조각 제거수술을 받은 뒤 불과 6주 만에 재활을 끝내고 복귀했다. 첨단 기법인 '나노스코프 2.0'으로 수술을 받아 부위를 별로 찢지 않았다고 한다. 8월 초 다저스 이적 후 10경기에서 62이닝을 투구해 평균자책점 2.61을 올렸고, 포스트시즌 2차례 등판서는1승1패, 평균자책점 2.45를 마크했다.

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메츠는 올해 페이롤이 3억6600만달러로 MLB의 목표대로 2028년 샐리러 캡이 도입된다면 상한선인 2억5820만달러보다 약 1억800만달러가 많다. 하지만 메츠는 꿈쩍도 하지 않는 분위기다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com