17일 용인 에버랜드에서 삼성 라이온즈 2026 한국시리즈 우승 기념 '삼성라이온즈 V9데이' 행사가 열렸다. 퍼레이드 행사에 참석한 구자욱. 용인=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.17/

17일 용인 에버랜드에서 삼성 라이온즈 2026 한국시리즈 우승 기념 '삼성라이온즈 V9데이' 행사가 열렸다. 카퍼레이드 행사에 참석한 삼성 원태인. 용인=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.17/

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[스포츠조선 이종서 기자] '주장'과 '에이스'는 우승의 기쁨을 함께 누릴 수 있을까.

삼성 라이온즈는 "오는 29일 2026 한국시리즈 우승을 기념하고 한 시즌 동안 뜨거운 응원을 보내준 팬들에게 감사의 마음을 전하기 위해 라이온즈 파크에서 'V9 블루웨이브' 행사를 개최한다"고 26일 밝혔다.

다양한 행사가 마련돼 있다. 우승 트로피 포토존이 마련되며 사전 추첨을 통한 선수단 팬 사인회도 열린다. 또한 선수들이 주 포지션이 아닌 다른 포지션으로 출전하는 야구 청백전 등 다채로운 프로그램이 진행된다. 우승 기념 영상 상영과 선수단 감사 인사 및 인터뷰, 팬 참여 이벤트, 선수단 애장품 경매와 라팍 콘서트도 예정돼 있다. 애장품 경매 수익금은 지역사회와 소외계층을 위한 나눔 활동에 사용한다는 계획이다.

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다만, 우승을 이끈 뒤 FA 자격을 얻은 구자욱과 원태인은 이날 행사에는 합류하지 않을 전망이다. 행사에 앞서 열리는 대구 시내에서 열리는 카퍼레이드에도 이들은 참가하지 않는다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 3회말 2사 1루. 1타점 2루타를 날린 구자욱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 5회 실점 위기를 넘기고 포효하는 삼성 원태인. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

구자욱은 올 시즌 타율(0.371), 출루율(0.458) 1위를 기록하며 삼성 타선을 이끌었다. 특히 한국시리즈 5경기에 나와 타율 5할(20타수 10안타)로 맹타를 휘둘렀다. 주장으로서 팀의 중심을 잡기도 했다.

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원태인은 올 시즌 26경기에서 7승9패 평균자책점 4.52의 성적을 남겼다. '에이스'로서 다소 아쉬운 모습이었지만, 포스트시즌 5경기에서 2승 평균자책점 1.74의 성적을 남겼다.

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12년 만에 한국시리즈 우승에 결정적인 역할을 했지만, 이들 모두 FA 자격을 얻어 삼성을 비롯한 다른 구단들과 협상 중에 있다. 극적으로 삼성과 계약 합의를 이룬다면 참가할 수도 있겠지만, 3일 정도밖에 남지 않은 만큼 현실적으로는 어려울 것으로 보인다.

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삼성은 "이번 행사를 통해 한국시리즈 우승의 기쁨을 팬들과 함께 나누고 성원에 보답하는 한편, 지역사회와 상생하는 나눔의 가치를 지속적으로 실천해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com