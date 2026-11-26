사진제공=롯데자이언츠

12일 잠실야구장에서 열린 롯데와 두산의 경기. 롯데가 7대4로 승리했다. 이날 경기에서 211 안타 신기록을 달성하며 최다안타왕에 오른 레이예스가 기념구와 함께 포즈를 취하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.12/

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[스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠가 외국인타자 빅터 레이예스와 재계약에 성공했다. 총액 기준 올해 보다 40만달러 상승한 180만달러(약 24억원)에 사인했다.

롯데는 26일 '3년 연속 전 경기에 출전해 3시즌 연속 최다 안타 기록을 만들어낸 외야수 레이예스와 총액 180만달러에 재계약했다'고 공식 발표했다.

협상 과정이 에이전트를 통해 해외 매체로 유출되는 등 해프닝이 벌어지기도 했지만 이변은 없었다. 롯데는 최초에 계획했던대로 레이예스와 다시 손을 맞잡았다.

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협상이 삐그덕거린 게 아니냐는 추측을 낳았다. 실제로는 선수는 구단과 꾸준히 좋은 관계를 유지했다. 에이전트가 자기 할 일을 했을 뿐이라는 후문이다.

덕분에 레이예스의 연봉도 30% 가까이 올랐다.

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레이예스는 2024년 롯데에 입단했다. 첫 해부터 독보적인 맞히기 능력을 발휘했다. 3시즌 통산 타율 3할4푼7리 46홈런 600안타를 기록했다. 득점권 타율 3할9푼9리로 해결사 면모까지 뽐냈다.

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특히 2026시즌에는 KBO리그 한 시즌 최다 안타 신기록을 세웠다. 타율 3할6푼3리 18홈런 211안타를 생산했다.

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무엇보다 레이예스는 3년 풀타임 개근이다. 2024년부터 2026년까지 매년 144경기를 다 뛴 선수는 KBO리그에서 레이예스가 유일하다.

롯데는 "레이예스가 지난 3년간 보여준 타격 생산성과 철저한 자기관리, 팀 융화력을 높이 평가해 4년 연속 동행을 결정했다"고 밝혔다.

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레이예스는 "팀의 우승에 힘을 보태기 위해 롯데 자이언츠와 함께 하기로 결정했다"며 "우승이라는 꿈을 현실로 만들기 위해 싸울 준비가 되어있다"고 각오를 밝혔다.

레이예스는 2027시즌 스프링캠프 일정에 맞춰 구단에 합류할 예정이다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com