26일 오후 서울 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 2026 KBO 시상식이 열렸다. 퓨처스 남부리그 승리상 수상한 박세진. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.26/

Advertisement

Advertisement

[잠실=스포츠조선 김용 기자] 2군 폭격은 올해까지만.

롯데 자이언츠 박세진은 프로 데뷔 때부터 많은 주목을 받았다. 2016년 KT 위즈 1차지명을 받았다. 1차지명, 웬만큼 야구를 잘 하지 못하고서는 받을 수 없는 타이틀이다.

여기에 친형이 박세웅이었다. 박세진에 앞서 2014년 KT 1차지명을 받은 유망주. 두 형제의 앞날이 창창할 것 같았다.

Advertisement

형은 승승장구 했지만, 동생은 아니었다. 형은 빠른 공을 앞세워 리그를 대표하는 토종 선발로 성장했지만, 박세진은 1군에서 모습을 보기 힘들었다. 좌완인데, 공이 빠르지 않았다. 그러면 제구라도 정교해야 하는데, 이게 1군에만 오면 흔들렸다.

KT도 그를 포기하지 못하다 지난해 롯데 자이언츠로 트레이드를 했다. 좌완이 필요했던 롯데였다. 형이 있어서 새출발하기 좋은 조건이었다. 하지만 롯데에서도 임팩트를 남기지 못했다.

Advertisement

야구를 아예 못하는 것이면 모를까, 2군에서는 잘 한다. 그 기세가 1군에서 이어져야 하는데 안타까운 상황만 반복됐다.

Advertisement

박세진은 올해도 2군을 평정했다. 19경기 10승1패1홀드 평균자책점 2.47을 찍었다. 남부리그 다승 1위. 박세진은 26일 서울 잠실 롯데호텔월드에서 열린 2026 신한은행 SOL KBO 시상식에서 퓨처스리그 남부리그 투수 부문 승리상을 받았다.

Advertisement

단상에 오른 박세진은 "뜻깊은 상을 주셔서 감사하다. 내년에는 이 상을 발판으로 삼아, 1군에서 좋은 모습 보여드리겠다"고 당차게 말했다.

잠실=김용 기자 awesome@sportschosun.com