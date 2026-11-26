26일 오후 서울 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 2026 KBO 시상식이 열렸다. 세이브상 수상한 삼성 김재윤이 딸에게 축하 꽃다발을 건네받고 있다. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.26/

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[잠실=스포츠조선 김용 기자] 평생 가장 기분 좋을 날이겠네.

삼성 라이온즈 김재윤이 데뷔후 처음으로 세이브 상을 수상했다. 딸의 축하까지 받아 기쁨이 두 배였다.

김재윤은 26일 서울 잠실 롯데호텔월드에서 열린 2026 신한은행 SOL KBO 시상식에서 세이브상을 수상했다. 김재윤은 35세이브를 기록해 1위를 차지했다. 개인 통산 한 시즌 최다 세이브, 그리고 역대 5번째 7시즌 연속 두자릿수 세이브를 기록했다.

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김재윤은 부상으로 가을야구에 뛰지 못했지만, 삼성이 한국시리즈 우승을 차지했기에 기쁨이 더했다. 김재윤이 정규시즌 버텨주며 2위를 했기에, 삼성의 업셋 우승도 가능했다.

단상에 오른 김재윤은 유정근 사장, 이종열 단장의 축하를 받는 가운데 특별한 손님까지 맞이했다. 딸이 꽃다발을 들고 올라온 것. 김재윤은 딸의 볼에 뽀뽀를 해주며 기쁨을 만끽했다.

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김재윤은 "선수 생활을 하며 정말 받고 싶었던 상이라 너무 기쁘다. 삼성 구단의 전폭적 지원과 함께 땀 흘린 동료들, 항상 야구장을 꽉 채워주신 팬분들 덕이다. 나보다 더 힘들었을 아내, 마음 졸이며 경기 보셨을 부모님께도 감사하다고 말씀드리고 싶다. 내년에도 잘하겠다"고 소감을 말했다.

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잠실=김용 기자 awesome@sportschosun.com