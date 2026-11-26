26일 오후 서울 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 2026 KBO 시상식이 열렸다. 평균자책점, 탈삼진상 수상한 두산 곽빈. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.26/

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[잠실=스포츠조선 김용 기자] 2관왕보다 놀라운 아내.

두산 베어스 에이스 곽빈이 KBO 시상식에서 깜짝 놀랄 소식을 전했다.

곽빈은 26일 서울 잠실 롯데호텔월드에서 열린 2026 신한은행 SOL KBO 시상식에서 평균자책점상, 탈삼진상 2관왕을 차지했다. 곽빈은 27경기 평균자책점 2.24, 197탈삼진으로 두 부문 모두 1위를 차지했다.

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단상에 오른 곽빈은 "큰 상을 받을 수 있게 도와주신 김원형 감독님, 코치님들, 전력분석 파트에도 감사의 말씀을 전한다. 이번 수상이 우연이 아니라는 걸 내년에도 증명할 수 있게 열심히 하겠다"고 소감을 밝혔다.

곽빈은 "엄마가 내 경기를 아직도 생방송으로 못 보신다. 이제 믿을 수 있는 아들, 투수가 되겠다"고 말해 웃음을 선사했다. 이어 곽빈은 "고생하는 아내, 고맙게 생각하고 있다. 감사하다"고 덧붙였다.

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곽빈은 결혼을 했다는 소식이 전해진 적이 없다. 깜짝 소감이었다. 두산 관계자에 따르면 곽빈은 결혼식을 올리지는 않았지만, 아내와 함께 생활중이라고 한다. 딸도 있는 아빠 곽빈이었다.

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곽빈은 최고의 시즌을 보낸 올해, 시상식 자리에서 멋지게 자신의 가족을 공개했다.

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잠실=김용 기자 awesome@sportschosun.com