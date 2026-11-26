26일 오후 서울 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 2026 KBO 시상식이 열렸다. 타율상, 출루율상 수상한 삼성 구자욱. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.26/

26일 오후 서울 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 2026 KBO 시상식이 열렸다. 시상식 참석한 삼성 구자욱. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.26/

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[잠실=스포츠조선 윤진만 기자]올 겨울 가장 뜨거운 사나이인 'FA 최대어' 구자욱이 시즌 후 처음으로 공식 석상에 등장해 조심스럽게 입을 열었다.

구자욱은 26일 서울 잠실 롯데호텔월드에서 열린 2026 신한은행 SOL KBO 시상식에 MVP 후보 및 타격 2관왕 자격으로 참석했다. 구자욱은 올해 114경기에 출전해 타율 3할7푼1리(420타수 156안타), 15홈런, 102타점, OPS 1.039를 기록했다. 타율과 출루율(0.458) 두 부문 1위에 올랐다. 한국시리즈에서 삼성의 업셋 우승을 진두지휘했다.

지난시즌을 끝으로 FA 자격을 얻은 구자욱은 미국 메이저리그(MLB) 신분조회를 요청하며 미국 진출의 문을 두드렸다. MLB 진출 시도와 동시에 삼성을 비롯해 국내 타 구단들과도 협상 중이다. '하루 자고 일어나면 몸값이 뛴다'는 말이 나올 정도로 관심이 뜨겁다.

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8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 3회말 2사 1루. 1타점 2루타를 날린 구자욱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

17일 용인 에버랜드에서 삼성 라이온즈 2026 한국시리즈 우승 기념 '삼성라이온즈 V9데이' 행사가 열렸다. 퍼레이드 행사에 참석한 구자욱. 용인=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.17/

말끔한 검정 수트 차림으로 시상식장을 찾은 구자욱은 타율상 및 출루율상을 받으러 시상대에 올라 "2014년도에 퓨처스리그에서 타격상 받고 12년만에 타격상의 영광을 차지하게 됐다. 퓨처스리그 선수들에게 '포기하지 않으면 이 자리에 설 수 있다'는 걸 보여줄 수 있어서 너무 기쁘다. 열심히 했으면 좋겠다"라고 소감을 밝혔다.

이어 "FA라는 특수한 시기에 있다 보니, 말 한마디 한마디, 행동 하나하나가 조심스럽다. 그렇다 보니 팬분들께 표현을 잘 하지 못해 마음 속으로 죄송하다. 표현이 부족하더라도 감사한 마음은 항상 마음 속에 담아두고 있다. 한 타석, 한 타석 저와 함께 해준 삼성 팬분들께 영광을 돌리고 싶다"라고 덧붙였다.

잠실=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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