26일 오후 서울 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 2026 KBO 시상식이 열렸다. 득점상 수상한 KT 최원준. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.26/

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[잠실=스포츠조선 김민경 기자] "10년 동안 KIA에 있으면서 많은 응원과 사랑을 받았다. 너무 늦게 꽃피워 제대로 인사를 못 드린 것 같다. 감사하다."

KT 위즈 최원준이 26일 서울 잠실 롯데호텔월드에서 열린 2026 신한은행 SOL KBO 시상식에서 득점상을 수상했다. 올해 125득점을 기록, 부문 1위에 오르며 생애 첫 타이틀홀더의 영광을 안았다.

최원준은 올해 생애 최고의 시즌을 보냈다. 208안타를 달성, 생애 첫 200안타 고지를 밟았다. 롯데 자이언츠 외국인 타자 빅터 레이예스가 211안타를 치는 바람에 안타왕은 차지하지 못했지만, 최원준은 충분히 스스로 가치 있는 시즌을 보냈다.

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올 시즌 성적은 타율 3할5푼6리(585타수 208안타), 9홈런, 74타점, 125득점, OPS 0.919다.

최원준은 서울고를 졸업하고 2016년 2차 1라운드 3순위로 KIA 타이거즈에 입단해 프로 생활을 시작했다. KIA가 잠재력이 터지기만을 기다린 특급 유망주였지만, 끝내 빛을 보지 못한 채 지난해 7월 NC 다이노스로 트레이드됐다.

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NC에서는 대단한 반전 드라마를 쓰진 못했지만, 올 시즌을 앞두고 KT와 4년 48억원 FA 계약에 성공했다. 계약 당시에는 'KT가 오버페이했다'는 우려의 시선이 많았지만, 최원준은 성적으로 증명했다.

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4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 1회말 선두타자 2루타를 날린 KT 최원준. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.04/

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 5회초 무사 1,2루 최원준이 볼넷을 골라내며 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.07/

최원준은 "상 받기 앞서서 득점상은 좋은 팀 동료를 만나서 받은, 스스로 받을 수 없는 상이라 감사를 전하고 싶다. 올 시즌 정말 즐겁게 야구했다. 내가 날 뛸 수 있게 도와주신 분들께 감사하다. KT 팬들께서 내가 FA로 이적해 와서 너무 많은 응원과 사랑을 주셔서 운이 좋고 복을 많이 받은 사람이라 생각한다"고 소감을 밝혔다.

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친정팀 KIA 팬들을 향한 인사도 잊지 않았다.

최원준은 "이 자리에 언젠가 선다면 하고 싶은 말이 있었다. 내가 10년 동안 KIA에 있으면서 많은 응원과 사랑을 받았다. 너무 늦게 꽃피워 제대로 인사를 못 드린 것 같다. 이 자리를 빌려 감사를 전하고 싶다. 짧은 기간이었지만, NC 팬들께도 많은 응원 보내 주셔서 감사했다고 말하고 싶다"고 진심을 표현했다.

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가족에게도 마음을 표현했다.

최원준은 "지난해 우리 가족과 많이 힘들었다. 이 시간이 올 줄 알고 버틴 것 같다. 사랑하는 아내한테 혼자가 아닌 둘이라 가능했다고, 사랑한다는 말 전하고 싶다"고 했다.

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 1회말 최원준이 좌중간 2루타를 치고 기뻐하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

잠실=김민경기자 rina1130@sportschosun.com