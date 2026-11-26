26일 오후 서울 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 2026 KBO 시상식이 열렸다. 홈런상, 장타율상 수상한 KIA 김도영. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.26/

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[잠실=스포츠조선 김민경 기자] "내 인생에 없을 줄 알았던 홈런왕을 차지해 영광이다."

KIA 타이거즈 김도영이 서울 잠실 롯데호텔월드에서 열린 2026 신한은행 SOL KBO 시상식에서 생애 첫 홈런왕과 함께 장타율상을 수상한 소감을 밝혔다.

김도영은 올해 45홈런을 기록, 리그 1위와 함께 타이거즈 역대 한 시즌 최다 신기록도 썼다. 장타율은 0.647을 기록했다.

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2024년 KBO 역대 최연소 30홈런-30도루를 달성하며 MVP 시즌을 보낸 김도영은 지난해 큰 좌절을 겪었다. 3차례나 햄스트링을 다쳐 호타준족의 가치를 더는 증명하지 못할 것이란 우려의 시선도 분명 있었다.

26일 오후 서울 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 2026 KBO 시상식이 열렸다. 홈런상, 장타율상 수상한 KIA 김도영. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.26/

26일 오후 서울 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 2026 KBO 시상식이 열렸다. 홈런상, 장타율상 수상한 KIA 김도영. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.26/

김도영은 힘겨운 재활 기간을 버텨 올해 완벽히 부활에 성공했다. 이범호 KIA 감독은 김도영의 도루를 금지하며 부상 재발 방지를 최우선 순위에 뒀다. 대신 김도영은 홈런을 펑펑 치며 마음껏 뛰는 야구를 하지 못하는 아쉬움을 달랬다.

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김도영은 "김도영은 "내 인생에 없을 줄 알았던 홈런왕을 차지해 영광이다. 타이틀이 사실 내 힘으로 받을 수 없는 상이라 생각한다. 나를 믿고 기용해 주신 감독님께 감사드리고, 홈런 칠 줄 아는 선수로 만들어주신 김주찬, 조승범 코치님께 감사드린다. 그리고 팬분들께 나를 믿음으로 응원해 주셔서 나도 믿음으로 운동하고 야구할 수 있었다. 감사하다. 더 많은 타이틀을 위해 노력하는 선수 되겠다"고 소감을 밝혔다.

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30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 4회말 김도영이 2루타를 치고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.30/

잠실=김민경기자 rina1130@sportschosun.com