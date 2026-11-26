26일 오후 서울 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 2026 KBO 시상식이 열렸다. 승리상 공동 수상한 임찬규. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.26/

26일 오후 서울 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 2026 KBO 시상식이 열렸다. 승리상 공동 수상한 임찬규, 고영표. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.26/

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[잠실=스포츠조선 윤진만 기자]프로 데뷔 5년만에 처음 시상대에 오른 임찬규(LG 트윈스)가 가장 먼저 떠올린 건 동고동락한 동료들이었다.

임찬규는 26일 서울 잠실 롯데호텔월드에서 열린 2026 신한은행 SOL KBO 시상식에서 커리어 하이인 15승(7패)을 챙기며 고영표(KT 위즈)와 함께 공동 수상했다.

2011년 당시 9승6패를 기록하며 신인왕 후보로 꼽혔으나 시즌 후반기 부침을 겪으며 삼성 배영섭에게 타이틀을 빼앗겼다.

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신인 티를 벗은 임찬규는 올해 한층 원숙한 기량으로 시상식 문을 스스로 박차고 들어왔다. 팀은 정규리그 4위에 머무르며 아쉬움 속 시즌을 마무리했지만, 임찬규만큼은 반짝 빛났던 한 해였다.

임찬규는 "2011년 신인상 후보로 왔다가 15년만에 수상을 하게 됐다. 긴 터널을 빠져나올 수 있었던 데에는 팀 동료가 있다. 마운드에는 혼자 올라가지만, 개인 실력으로 이긴 적은 단 한 번도 없다고 생각한다"라고 말했다.

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이어 "내 뒤엔 늘 좋은 동료가 있었다"며 "내년에 마운드에서 공 하나 던지고 힘들 때 동료 기운을 받아 더 많은 승리를 할 수 있도록 약속드리겠다"라고 말했다.

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고영표는 29경기에 선발로 나서 15승7패, 평균자책점 3.28을 기록하는 맹활약으로 팀을 정규리그 1위로 올려놓았다.

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그는 시상대에서 마찬가지로 동료, 코치진에 감사의 뜻을 전했다. 그러면서 '내조의 여왕' 아내를 향해 "내년엔 MVP 남편이 되겠다"라고 남다른 포부를 드러났다.

잠실=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com