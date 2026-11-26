26일 오후 서울 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 2026 KBO 시상식이 열렸다. 중견수 수비상 수상한 LG 박해민. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.26/

26일 오후 서울 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 2026 KBO 시상식이 열렸다. 중견수상 수상한 LG 박해민이 아들과 동료 임찬규의 축하를 받고 있다. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.26/

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[잠실=스포츠조선 윤진만 기자]"투수들아 쫄지마." LG 트윈스 베테랑 외야수 박해민(36)이 팀 투수들에게 강력한 메시지를 던졌다.

박해민은 26일 서울 잠실 롯데호텔월드에서 열린 2026 신한은행 SOL KBO 시상식에서 수비상 중 중견수 부문을 수상했다. 2023년, 2025년에 이어 개인 통산 세 번째 수비상을 거머쥐며 리그 최고의 중견수라는 사실을 입증했다.

박해민은 시상대에 올라 "내가 작년 FA일 때 (임)찬규가 '평균자책점 높아질 것'이라고 말한 게 기억 난다. 찬규가 올해 다승왕을 할 수 있도록 조금이나마 기여를 한 것 같아 기쁘게 생각한다"라고 말했다. 시상식 카메라는 공동다승왕에 뽑힌 임찬규를 비췄다.

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박해민은 "이 자리를 빌어 투수들한테 하고 싶은 말도 있다. 올해 LG 선수가 수비상 3개를 받았다. 비록 수상을 하지 못했지만, 우리 팀엔 오지환 홍창기 등 좋은 수비수들이 많다. 그러니 쫄지 말고 붙었으면 좋겠다. 뒤에서 든든히 지키겠다"라고 말하며 깊은 울림을 남겼다. 앞서 임찬규는 동료들 덕에 긴 터널에서 벗어날 수 있었다고 고마움을 전했다. '환상의 티키타카'다.

박해민은 올해 타율 2할8푼8리, 143안타, 5홈런, 57타점, 80득점, 42도루, 출루율 0.368, OPS 0.735 등을 기록하며 맹활약했다. 특히 138경기 선발에 실책을 단 하나도 기록하지 않는 기염을 토했다. 그는 "KBO가 수비상을 제정한 이후 중견수의 가치가 점점 높아지고 있는 것 같다. 앞으로 더 (가치가)높아졌으면 좋겠다. 책임감을 가지고 좋은 수비를 보여드리도록 노력하겠다"고도 했다.

26일 오후 서울 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 2026 KBO 시상식이 열렸다. 유틸리티 선수상 수상한 LG구본혁. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.26/

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박해민의 말대로, 이날 LG는 수비상 시상에서만 세 차례 조명을 받았다. 박해민이 중견수 부문을 수상했고, 오스틴 딘이 1루수, 구본혁이 올해 신설된 유틸리티 부문을 각각 수상했다.

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오스틴은 사전에 준비한 영상을 통해 "수비에 자부심이 있는데 이런 영광스러운 상을 받게 됐다. 팀 동료들에게 고마움을 전한다"라고 소감을 밝혔다.

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첫 인사로 차명석 단장에게 깜짝 감사 인사를 한 구본혁은 "유틸리티 포지션 상이기 때문에 어느 위치에 있든지 성실하고 꾸준하게 좋은 모습 보일 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 말했다.

잠실=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com