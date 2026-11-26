26일 오후 서울 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 2026 KBO 시상식이 열렸다. 신인상 수상한 한화 허인서. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.26/

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[잠실=스포츠조선 고재완 기자] '포수 양(의지)강(민호) 시대'의 뒤를 이어갈 대형 포수가 탄생했다.

한화 이글스 허인서가 26일 서울 잠실 롯데호텔월드에서 열린 2026 신한은행 SOL KBO 시상식에서 신인상을 수상했다.

16년만에 포수로 신인상을 수상한 허인서는 "시즌 시작 전까지만 해도 상은 생각도 못했다. 백업으로 자리만 잡아보자고 생각했는데 기회를 많이 주신 김경문 감독님에게 감사한 마음 가지고 계속 야구 하겠다"며 "뒤에서 응원 많이 해주시는 팬분들에게 감사하다고 얘기하고 싶다. 어려서부터 뒷바라지 해주시는 부모님께 감사하다"고 소감을 전했다.

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이어 "올해 시즌을 하면서 잘하는 선수들도 많아서 많이 배웠다. 내년에도 올해 잘했다고 나태해지지 않고 내년 준비 잘해서 좋은 모습 보일 수 있다고 노력하겠다"고 덧붙였다.

또 "시즌 하면서 어려움도 많았다. 최재훈 선배가 많이 도와주시고 먼저 다가와주시고 조언을 얻어서 감사하고 싶다"며 "한경기씩 나갈때마다 '내가 주전 포수라고 생각하고 시합하라'고 말해줘서 당당하게 경기를 하려고 했던 것 같다"고 고마움을 표했다.

26일 오후 서울 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 2026 KBO 시상식이 열렸다. 신인상 수상한 한화 허인서. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.26/

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또 동기이자 같은 팀 투수 문동주가 신인상을 앞서 수상한 것에 대해 "우리 나이 대에 잘하는 친구들 많다. 상무에 있으면서 잘하는 친구 많아 동기부여가 많이 됐다"며 "2군에서도 노력을 하다보면 기회가 올거라고는 생각했지만 빨리 올거라고 생각 못했다. 모두들 준비를 잘하고 있으면 기회가 올 것이라고 생각하고 있다"고 용기를 북돋웠다.

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끝으로 "아직 대선배 따라가기는 멀었지만 앞으로 야구할 날이 더 많다. 더 많이 준비하고 노력하겠다"고 다짐했다.

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허인서는 장찬희(삼성 라이온즈), 김태형(KIA 타이거즈) 문정빈 우강훈(이상 LG 트윈스) 박정민(롯데 자이언츠), 류현인(KT 위즈), 김민준(SSG랜더스), 박준현(키움 히어로즈)등의 후보들을 제치고 신인상의 영예를 안았다.

올 시즌 130경기에서 타율 2할8푼3리, 115안타, 20홈런, 79타점을 올리며 주전 포수 자리를 꿰찼다. 포수로 나선 126경기에선 상대의 도루 시도 70차례 가운데 23차례를 막아냈다.

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팀으로서는 1987년 이정훈(빙그레 이글스), 2001년 김태균, 2006년 류현진, 2023년 문동주에 이서 5번째 신인상이다. 포수로는 2010년 양의지(두산 베어스)이후 처음이다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com