26일 오후 서울 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 2026 KBO 시상식이 열렸다. MVP 수상한 KIA 김도영. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.26/

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[잠실=스포츠조선 김민경 기자] KIA 타이거즈 김도영이 생애 2번째 정규시즌 MVP의 영광을 안았다.

김도영은 26일 서울 잠실 롯데호텔월드에서 열린 2026 신한은행 SOL KBO 시상식에서 MVP를 차지했다. 기자단 투표에서 136표 가운데 80표를 획득, 득표율 58.8%를 기록해 1위에 올랐다. 2위는 두산 베어스 투수 곽빈으로 34표를 얻었다.

김도영은 올해 타이거즈 역대 한 시즌 최다인 45홈런을 터트리며 생애 첫 홈런왕 타이틀을 차지했다. 타율 3할8리(496타수 153안타), 118타점, 120득점, OPS 1.060을 기록, 타이거즈 역대 최초로 40홈런-100타점-100득점을 달성해 일찍이 MVP 유력 후보로 꼽혔다.

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김도영은 프로 3년차였던 2024년 38홈런-40도루를 기록, KBO 역대 최연소 30홈런-30도루를 달성해 생애 첫 MVP 시즌을 보냈다.

지난해 햄스트링 부상을 3차례나 당하는 바람에 김도영을 향한 우려의 시선도 있었지만, 1년 만에 다시 MVP 시즌을 보내며 반등에 성공했다.

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김도영은 KBO 역대 4번째로 2차례 MVP를 차지한 선수가 됐다. 해태 김성한(1985, 1988년), 빙그레 장종훈(1991, 1992년), 히어로즈 박병호(2012, 2013년)의 뒤를 이었다. 역대 최다 MVP 수상자는 삼성 이승엽으로 1997, 1999, 2001, 2002, 2003년까지 모두 5차례 영광을 누렸다.

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26일 오후 서울 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 2026 KBO 시상식이 열렸다. MVP 수상한 KIA 김도영. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.26/

26일 오후 서울 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 2026 KBO 시상식이 열렸다. MVP 수상한 KIA 김도영. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.26/

타이거즈는 역대 최다 MVP 배출팀의 입지를 굳혔다. 올해 김도영을 포함해 총 11회 MVP 수상자가 나왔다. 역대 2위 삼성 라이온즈(9회)와 격차를 벌렸다.

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김도영은 "뜻깊은 상을 받게 돼서 영광스럽게 생각한다. 나 혼자 잘해서 받은 상은 아니다. 똑같은 목표를 갖고 함께 뛴 KIA 선수들과 감독님 코치님, 트레이닝 코치님, 구단주님, 대표이사님, 단장님께도 감사하다. 2024년에 이 상을 받을 때는 얼떨떨하고 마냥 기분만 좋았다. 오늘 받은 이 상은 무거운 책임감으로도 느껴진다. 이 상을 또 받은 만큼 내년에도 좋은 모습 보여 드리도록 노력하겠다. 팬분들이 있어 다시 일어설 수 있었다. KIA 팬들께 진심으로 감사하다. 내가 좋아하는 일을 행복하게 할 수 있게 응원해 주신 한국 야구팬들께도 감사하다"고 소감을 밝혔다.

시상식 의상 콘셉트는 '왕의 귀환'이었다.

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김도영은 " 내가 정한 것은 아니다. 이 옷을 골라주신 분이 왕의 귀환이라는 뜻으로 준비해 주셨다"고 수줍게 밝혔다.

김도영은 홈런왕과 장타율상, 3루수 부문 수비상까지 수상할 정도로 상복이 많았다. 그중 가장 기쁜 상으로 수비상을 꼽았다.

김도영은 "수비상이다. 전혀 예상 못했고, 이 상만큼은 생각을 조금도 안 해서 정말 의미 있는 상"이라고 밝혔다.

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김도영은 다음 시즌 유격수로 새로운 도전을 시작한다.

김도영은 "끝까지 완주하는 것을 목표로 한다. 중간에 다른 포지션으로 안 가고 완주해서 수비상은 아니더라도 규정이닝이라도 들고 싶다"고 했다.

26일 오후 서울 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 2026 KBO 시상식이 열렸다. 홈런상, 장타율상 수상한 KIA 김도영. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.26/

잠실=김민경기자 rina1130@sportschosun.com