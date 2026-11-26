MLB가 선수노조의 임의 해산을 막아달라는 소송을 연방법원에 제기했다. 롭 맨프레드 MLB 커미셔너. AP연합뉴스

태릭 스쿠벌. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]샐러리 캡을 놓고 힘겨루기를 하고 있는 MLB와 선수노조가 극한 대립을 피할 수 없게 됐다. 결국 직장폐쇄로 가는 수순이다.

MLB가 선수노조를 상대로 소송을 제기했다.

현지 매체 디 애슬레틱은 26일(이하 한국시각) 'MLB는 다가오는 락아웃(직장폐쇄) 기간 동안 선수들이 취할 수 있는 법적 대응 전략을 사전에 차단하기 위해 선수노조를 상대로 연방법원에 소송을 제기했다'며 '과거 다른 스포츠리그의 선수들은 구단주들을 반독점법 위반 혐의로 고소하기 위해 노조를 해산하는 방법을 취한 사례가 있는데, MLB는 선수노조가 이같은 전략을 시도하지 못하도록 막아달라고 뉴욕 남부 연방지방법원에 요청했다'고 보도했다.

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현 노사단체협약(CBA)은 오는 12월 2일 오후 1시59분을 기해 만료된다. 새 CBA가 합의되지 않으면 구단들은 락아웃에 들어가기로 돼 있다. 그런데 MLB가 갖고 있는 반독점법 적용 면제(antitrust exemption) 지위는 선수들이 노조를 해산하면 잃게 된다. 이를 막기 위해 연방법원에 소송을 제기한 것이다.

락아웃을 앞두고 있거나 진행 중인 상황에서 선수들이 노조를 해산하는 것은 이해하기 어려워 보일 수 있지만, 이러한 전략적인 이유가 있는 것이다.

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노조가 존재할 때는 반독점법이 아닌 노동법이 우선 적용된다. 하지만 선수노조가 해산되면, 선수들이 MLB를 상대로 소송을 제기하고 MLB의 반독점법 적용 면제 특권을 무력화할 수 있는 길이 열리게 된다.

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브루스 마이어 MLB 선수노조위원장대행. AP연합뉴스

이와 관련해 야후스포츠는 '이미 MLB의 반독점법 적용 면제 지위가 법적 도전에 직면할 수 있다는 이야기가 나오고 있다'며 '이달 들어 딕 더빈 상원의원(민주당)은 MLB가 반독점법 적용 면제 지위를 계속 유지해야 하는지 재검토하는 내용의 법안을 발의했다. 마이크 리 상원의원(공화당)도 이 법안을 공동 발의했다'고 전했다.

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MLB는 NFL이나 NBA와 달리 지난 수년간 반독점법 관련 도전을 받아왔음에도 여전히 면제 지위를 유지하고 있다는 것이다.

더빈과 리 의원의 법안 발의 소식이 알려질 당시 선수노조는 "환영한다"는 입장을 밝혔다. 노조는 성명을 통해 MLB의 이러한 면제 특권이 "사법부에 의해 만들어진 매우 독특한 것"이라고 지적했다.

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그러나 선수노조는 이날 MLB가 해산을 막아달라는 소송을 제기하자 "매우 실망스럽다"는 입장을 밝혔다.

선수노조는 '오늘 MLB가 제기한 소송은 완전히 근거 없는 것이다. 우리는 적절히 대응할 것이지만, 성실하게 협상에 임하는 대신 협상 도중에 법원으로 달려가기로 한 MLB의 결정은 매우 실망스럽다'는 내용의 성명을 발표했다.

그러자 MLB도 '이번 소송은 양측을 협상 테이블에 계속 붙잡아 두기 위한 일종의 방어적 조치'라고 주장했다.

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MLB의 소송제기와 상관없이 시간적으로 락아웃은 기정사실이다. 양측이 앞으로 남은 닷새 동안 새 CBA를 도출하기는 어렵다.

선수노조가 공식적으로 해산을 고려하고 있다는 뜻을 밝힌 적은 없지만, 협상 양상에 따라 노조가 선택할 수 있는 전략 중 하나임은 틀림없다. MLB의 이번 소송은 그러한 선택지를 차단하려는 의도이지만, 이미 감정의 골이 깊어진 상황에서 양측 사이의 적대감만 더욱 키우는 결과를 낳고 있다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com