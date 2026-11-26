26일 오후 서울 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 2026 KBO 시상식이 열렸다. 평균자책점, 탈삼진상 수상한 두산 곽빈. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.26/

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[잠실=스포츠조선 김용 기자] 곽빈의 아시안게임 충격 대반전 스토리.

두산 베어스 에이스 곽빈은 26일 서울 잠실 롯데호텔월드에서 열린 2026 신한은행 SOL KBO 시상식에서 평균자책점상, 탈삼진상 2관왕을 차지했다. 곽빈은 27경기 평균자책점 2.24, 197탈삼진으로 두 부문 모두 1위를 차지했다.

그런데 단상에 오른 곽빈은 수상 소감을 하다 갑작스럽게 "고생하는 아내, 고맙게 생각하고 있다. 감사하다"고 말했다.

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곽빈의 결혼 소식은 알려진 적이 없었다. 그렇기에 놀라운 발언이었다. 심지어 딸도 태어났다고.

곽빈은 자신의 혼인과 득녀 소식을 멋진 자리에서 스스로 알리고 싶었다고 했다. 그게 이날 시상식이었다. 곽빈은 "아내와 가족이 됐다는 것과 딸 출산 얘기는 기사로 알려지는 건 싫었다. 기회가 될 때 내가 직접 알리고 싶었다"고 이날 깜짝 공개에 대한 배경을 설명했다.

26일 오후 서울 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 2026 KBO 시상식이 열렸다. 평균자책점, 탈삼진상 수상한 두산 곽빈. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.26/

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딸은 곽빈이 아이치-나고야 아시안게임에 참가하고 있을 때 태어났다. 그렇다면 곽빈은 첫 딸의 출산을 함께 하지 못했을까. 아니었다. 놀라운 비밀이 숨어있었다.

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곽빈은 9월21일 대만과의 B조 조별리그 첫 경기 선발로 나섰다. 그리고 류지현 감독과 코칭스태프의 배려 속 22일 비밀리에 입국했다. 그렇게 딸 리아가 태어나는 모습을 지켜볼 수 있었다. 그리고 23일 다시 대표팀에 합류한 뒤, 27일 일본과의 결승전에 다시 등판했다.

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곽빈은 "못 갈 수도 있는 일이었지만, 배려를 해주셨다. 좋은 남편이 되고 싶었다. 나라에서 보내주셔서 득녀 순간을 지킬 수 있었다고 생각한다"고 말했다.

곽빈은 결혼을 전제로 진지하게 만나던 여자친구와 진즉 함께 생활하기 시작했다고. 거기서 딸이 생기는 축복까지 겹쳤다. 곽빈은 "원래 올해 결혼식을 올리려고 했는데 시간이 없었다. 내년에 결혼식을 할 예정"이라고 귀띔했다.

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잠실=김용 기자 awesome@sportschosun.com