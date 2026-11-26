Oct 15, 2026; Los Angeles, California, USA; Los Angeles Dodgers pitcher Shohei Ohtani (17) reacts after striking out during the first inning against the Milwaukee Brewers in game four of the NLCS for the 2026 MLB Playoffs at Uniqlo Field at Dodger Stadium. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images TPX IMAGES OF THE DAY

Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani watches from the dugout during the ninth inning of Game 4 of baseball's National League Championship Series between the Milwaukee Brewers and the Los Angeles Dodgers, Thursday, Oct. 15, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Gregory Bull)

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[스포츠조선 한동훈 기자] LA 다저스 오타니 쇼헤이가 2027년에도 투타겸업을 이어가기로 했다. 한 취재진이 오타니에게 왜 투타겸업을 고집하느냐고 직격탄까지 날렸다고 전해졌다.

메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 26일(한국시각) '오타니가 일본 언론과 화상회의 인터뷰를 진행했다. 오타니는 올해의 아쉬움을 내년에 만회하겠다고 밝혔다'고 보도했다.

오타니는 2026년 잔부상에 시달렸다. 투타겸업으로 쾌조의 스타트를 끊었지만 후반기 극심한 슬럼프에 빠졌다. 투구는 7월 이후 중단했다. 다저스는 월드시리즈 3연패에 실패했다.

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MLB닷컴은 '오타니의 전력 투구와 강력한 스윙도 다저스의 3연패 꿈을 지켜내지 못했다. 다저스는 챔피언십 시리즈에서 무너졌다. 오타니는 아쉬움 속에 시즌을 마감했다'고 설명했다.

MLB닷컴은 오타니가 강행군을 소화하느라 제 컨디션이 아니었을 것이라고 옹호했다.

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MLB닷컴은 '2025년 월드시리즈가 11월까지 이어졌다. 뒤이어 월드베이스볼클래식(WBC)이 열려 오프시즌이 짧아졌다. 오타니는 2023년 이후 투타겸업 선수로서 온전한 겨울을 보내지 못한 셈'이라고 감쌌다.

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오타니는 "올해의 아쉬움을 내년에 만회할 수 있도록 이 기간을 잘 활용하고 싶다"고 말했다.

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투타겸업을 이제 그만둬야 한다는 주장이 설득력을 얻었다. 오타니는 이제 33세 시즌을 맞이한다. 30대 중반으로 향하는 나이를 언제까지 외면할 수는 없다.

다저스도 혼란스럽다. 오타니 유형의 선수는 야구 역사상 최초다. 올 시즌 부진이 에이징커브 탓인지 단순 일시적 슬럼프인지 알 길이 없다.

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MLB닷컴은 '지난 10월 시즌 종료 후 열린 미디어 인터뷰에서 한 미국 매체 기자가 그에게 다음 시즌에도 투타겸업을 계속할 것인지 물었다. 오타니는 진심으로 놀란 듯한 반응을 보였다. 타격에만 전념하는 것이 어떻겠느냐는 취지의 후속 질문들도 이어졌다'고 조명했다.

Oct 15, 2026; Los Angeles, California, USA; Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani (17) reacts after hitting a three run home run against the Milwaukee Brewers during the second inning in game four of the NLCS for the 2026 MLB Playoffs at Uniqlo Field at Dodger Stadium. Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

오타니는 이번 화상 인터뷰에서도 이 질문을 피하지 못했다.

MLB닷컴은 '왜 여전히 투타겸업을 고집하는지에 대한 구체적인 질문이 나왔다'고 전했다.

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오타니는 "그것이 제가 팀에 가장 크게 기여할 수 있고 제 강점을 최대한 발휘할 수 있는 방식이기 때문"이라고 답했다.

MLB닷컴은 '오타니는 타자로만 뛰던 시절 외로움 혹은 무언가 채워지지 않는 듯한 허전함을 느꼈다. 투타겸업은 오타니의 정체성을 구성하는 핵심'이라고 덧붙였다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com