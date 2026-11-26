한화 이글스 허인서. 고재완 기자 star77@sportschosun.com

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[잠실=스포츠조선 고재완 기자] 2010년 양의지(두산 베어스) 이후 무려 16년 만에 탄생한 포수 신인왕. 한화 이글스의 새 안방마님 허인서(23)가 생애 단 한 번뿐인 트로피를 품에 안고 환하게 웃었다.

허인서는 26일 서울 잠실 롯데호텔월드에서 열린 2026 신한은행 SOL KBO 시상식에서 쟁쟁한 후보들을 제치고 신인상을 거머쥐었다. 올 시즌 130경기 타율 2할8푼3리(115안타), 20홈런, 79타점에 포수 수비상까지 휩쓸며 완벽한 한 해를 보냈지만, 시상식 직후 허인서는 특유의 담백하고 재치 있는 화법으로 벅찬 속내를 털어놨다.

시즌 내내 가장 유력한 신인왕 후보로 꼽혔지만, 막상 현장에 들어서니 떨림은 감출 수 없었다. 허인서는 "시상식장에 와서 발표하기 전에는 '안 뽑히면 어떡하나' 하는 생각에 긴장이 많이 됐다. 다른 어떤 때보다 오늘이 유독 긴장됐다"며 가슴을 쓸어내렸다.

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수상 직후 무대에서 미처 전하지 못한 경쟁자들을 향한 고마움도 먼저 꺼냈다. 그는 "아까 무대에서는 말을 못 했는데, (문)정빈이나 (김)민준이, (박)정민이 등 다른 후보 선수들이 워낙 잘해줘서 많이 배웠다. 그 친구들 덕분에 나태해지지 않고 끝까지 해낼 수 있었다. 정말 고맙다고 전하고 싶다"고 마음을 전했다.

26일 오후 서울 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 2026 KBO 시상식이 열렸다. 신인상 수상한 한화 허인서. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.26/

2023년 신인왕을 먼저 거머쥔 동기이자 팀 동료 문동주와의 '찐친' 일화도 웃음을 자아냈다. 허인서는 "솔직히 동주가 올해 5~6월쯤부터 나한테 '네가 신인왕'이라고 계속 이야기를 했다. 그때까지만 해도 난 아예 생각조차 안 했는데, 동주 말이 진짜 사실이 됐다. 연락을 한 번 해야겠다"고 말했다.

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'시상식 선배'인 문동주에게 따로 조언을 들었느냐는 물음에는 단호하게 "팁은 안 주더라"고 웃어 넘겼다. 이어 "원래 친하면 연락을 자주 안 한다"며 너스레를 떤 뒤, 재활 중인 친구를 향해 "지금 재활하는 걸 보면 워낙 성실한 친구라 잘하고 있다. 수술할 때부터 어차피 건강하게 잘 돌아올 거라고 믿었다. 나도 안 다치고 잘 기다리고 있으면 될 것 같다"며 향후 '신인왕 배터리' 호흡을 기약했다.

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허인서는 그의 앞서 한화의 안방마님을 맡고 있던 최재훈이 FA되는 것에 대해 "만약 선배님이 다른 팀으로 가시게 된다면 정말 많이 허전할 것 같다"며 "물론 내가 언제까지나 계속 기댈 수는 없지만, 올해는 정말 선배님께 많이 기댔다. 선배님이 안 계시면 빈자리가 크게 느껴질 것 같다"고 솔직한 마음을 내비쳤다.

26일 오후 서울 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 2026 KBO 시상식이 열렸다. 신인상 수상한 한화 허인서. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.26/

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타격에서 20홈런을 터뜨리며 공격형 포수의 탄생을 알렸지만, 정작 본인이 꼽은 올해 가장 마음에 드는 기록은 수비였다. 허인서는 주저 없이 "도루 저지 1위"를 꼽았다.

그는 "시즌 초반에 도루를 많이 못 잡아서 주변에서 말들이 꽤 나왔다. 하지만 퓨처스리그에서 뛸 때도 도루 저지만큼은 자신 있었기에 빨리 밸런스를 찾으려 노력했다. 밸런스를 되찾고 올라와서 결국 1위(70차례 시도 중 23차례 저지)를 한 게 가장 뿌듯하다"고 힘주어 말했다.

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이날 함께 수상한 KBO 포수 수비상의 의미도 남달랐다. 허인서는 "수비상을 받는다고 들었을 때 정말 기분이 좋았다. 어떻게 보면 1군에서 확정된 첫 번째 상이기 때문에 더 각별했다"고 돌아봤다.

26일 오후 서울 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 2026 KBO 시상식이 열렸다. 포수상 수상한 한화 허인서. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.26/

한화 구단 역사상 1987년 이정훈(빙그레), 2001년 김태균, 2006년 류현진, 2023년 문동주에 이은 5번째 신인왕 계보를 이은 허인서.이제 시선은 연말 골든글러브 시상식으로 향한다. 16년 만의 포수 신인왕을 넘어 '양의지·강민호 시대'의 후계자로 골든글러브 후보에도 당당히 이름을 올린 상태다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com