스기모토 코우키. 고재완 기자 star77@sportschosun.com

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[잠실=스포츠조선 고재완 기자] 호랑이 새끼를 키웠나. 한국 프로야구 무대를 발판 삼아 일본프로야구(NPB) 명문 구단의 부름을 받은 '아시아쿼터 성공 신화' 스기모토 코우키(KT 위즈)가 훈훈한 감사 인사 뒤에 묘하게 뼈 있는 꿈을 꺼내 들었다.

스기모토는 26일 서울 잠실 롯데호텔월드에서 열린 '2026 신한은행 SOL KBO 시상식'에서 투수 부문 홀드상을 거머쥐었다. 올 시즌 투수 부문 타이틀 홀더 가운데 유일한 외국인 수상자다. 내년 시즌 NPB 소프트뱅크 호크스 유니폼을 입고 일본으로 금의환향하는 그가 시상식 직후 던진 한마디가 야구팬들을 웃음 짓게 만들고 있다.

스기모토는 올해 KBO리그가 야심차게 도입한 아시아쿼터 제도의 최대 수혜자다. 시즌 73경기에 등판해 71⅔이닝을 던지며 1승2패 25홀드, 평균자책점(ERA) 5.90을 기록했다. 평균자책점은 다소 높았지만, 궂은일을 마다하지 않고 마운드의 허리를 묵묵히 지탱하며 KT가 정규시즌 1위로 한국시리즈에 직행하는 데 결정적인 힘을 보탰다.

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26일 오후 서울 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 2026 KBO 시상식이 열렸다. 홀드상 수상한 스기모토. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.26/

한국 무대에서 보여준 내구성과 배짱은 곧바로 본국 스카우트들의 시선을 사로잡았다. 최근 열린 NPB 드래프트 회의에서 일본 최정상급 구단인 소프트뱅크 호크스의 육성 드래프트 3순위 지명을 따내며, KBO에서의 1년을 발판으로 일본 무대 재입성에 성공했다.

시상대 위에 선 스기모토의 소감은 뭉클했다. 그는 "이 자리에 설 수 있게 아시아쿼터를 마련해 주신 KBO와 나를 선택해 주신 KT에 감사드린다"며 "팬들과 일상에 도움을 줬던 팀 동료들에게도 감사하다. 여러분의 도움 덕택에 여기까지 왔다. 한국에서 야구했던 경험은 평생 잊을 수 없을 것"이라고 진심을 전했다.

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시상식 후 후쿠오카로 떠나는 스기모토에게 일본 복귀 후의 목표를 묻자, 그는 주저 없이 "역시 좋은 투수가 되고 싶고, 할 수 있다면 WBC(월드베이스볼클래식)에서 한일전에 등판해 던지고 싶다"고 힘줘 말했다.

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선수로서는 더없이 멋지고 당찬 포부다. 하지만 한국 야구 팬들 입장에서는 박수를 보내면서도 어딘가 모르게 '웃픈' 상상이 겹치는 대목이다.

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 투구하는 KT 스기모토. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.07/

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올해 KBO리그에서 무려 73경기나 마운드에 오르며 한국 타자들과 온몸으로 부딪친 투수다. KBO리그 특유의 스트라이크존과 한국 타자들의 성향, 승부처의 호흡을 누구보다 생생하게 체득했다. 정성껏 무대를 깔아주고 실전 경험을 쌓아 홀드왕 타이틀까지 안겨 보냈더니, 이제는 일본 대표팀 '사무라이 재팬'의 일원이 돼 국제대회에서 한국 타선을 돌려세우는 '적'으로 돌아오겠다는 시나리오가 그려진 셈이다.

특히 최근 프로 참가 기준 한일전 13연패의 늪에 빠지며 일본 마운드의 벽을 뼈저리게 실감한 한국 야구로서는, KBO가 직접 키워낸 일본 투수까지 훗날 대표팀의 경계 대상이 될 수 있다는 상상이 마냥 가볍게만 들리지 않는다.

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7일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 6회초 실점 위기를 넘긴 스기모토가 더그아웃으로 향하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.07/

아시아쿼터는 일본에서 출장 기회를 갈망하는 잠재력 있는 투수들에게 KBO가 확실한 '세컨드 찬스'이자 'NPB 역수출 관문'으로 각인된다면, 향후 구단들이 선택할 수 있는 자원의 질도 한층 높아질 수밖에 없다.

반면 한국 무대에서 실전 감각을 끌어올린 일본 투수들이 연달아 NPB 상위 구단으로 빠져나가 핵심 전력으로 성장한다면, KBO가 자칫 일본 야구의 '실전 인큐베이터' 역할만 떠안고 정작 국제대회에서는 부메랑을 맞는 것 아니냐는 뼈 있는 농담도 뒤따른다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com