26일 오후 서울 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 2026 KBO 시상식이 열렸다. 타율상, 출루율상 수상한 삼성 구자욱. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.26/

26일 오후 서울 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 2026 KBO 시상식이 열렸다. 시상식 참석한 삼성 구자욱. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.26/

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[잠실=스포츠조선 윤진만 기자]"좋은 상상을 많이 하면서 지내고 있습니다." 미국 메이저리그(MLB) 진출과 국내 잔류 갈림길 앞에 선 'FA 최대어' 구자욱이 직접 근황을 공개했다.

구자욱은 26일 서울 잠실 롯데호텔월드에서 열린 2026 신한은행 SOL KBO 시상식을 마치고 취재진을 만나 거취에 관한 질문에 "말할 게 없어서 말할 수가 없다"라고 극도로 신중한 스탠스를 취하면서도 속에 있는 이야기, 향후 계획 등을 슬며시 꺼냈다. 구자욱은 이날 MVP 후보 및 타격 2관왕(타율왕, 출루율왕) 자격으로 시상식에 참석했다. 올해 삼성 라이온즈의 한국시리즈 우승을 이끈 후 FA 자격을 얻은 구자욱이 공식 석상에 모습을 드러낸 건 이날이 처음이다.

구자욱은 우선, 우승 후 최근까지 근황에 대해 "시간날 때 틈틈이 운동하면서 쉬고 있다"라고 했다. 삼성 포수 강민호가 아침에 기상할 때마다 우승 영상을 돌려본다는 말에 "영상을 볼 시간이 없을 만큼 바쁘긴 하다"며 "오늘 시상식 영상을 보면서 우리가 얼마나 열심히 준비했는지 알기 때문에 울컥하더라. 눈시울이 붉어졌다"라고 했다.

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구자욱은 약 일주일 전인 지난 20일 MLB 사무국으로부터 신분조회 요청을 받고 본격적으로 미국 진출을 추진하고 있다. 신분조회 요청 당시 심경에 대해 "너무 좋았다. 요즘 미국 에이전트와 매일 연락하고 있다. '하루만 더 기다려보자' 이야기를 하고 있다. 영어 번역기를 돌려가며 직접 에이전트와 연락하고 있다. 신분조회가 있었다는 것에 대해선 좋은 상상을 하고 있다"라고 말했다.

미국 진출이 1순위냐는 물음엔 "생각(고민)하고 있다. 아직 아무런 제시가 없었기 때문에 고민을 할 상황은 아니"라고 말했다. 국내 에이전트가 없는 구자욱은 국내 구단과의 협상은 직접 하고 있다. 이에 대해 "다 경험 아니겠나. 인생에 있어서 좋은 경험을 하고 있다고 생각한다. 훌륭한 에이전트가 많지만, 앞으로 살아갈 날에 있어서 도움이 될 거라고 생각한다. 현재 많은 공부를 하고 있다"라고 말했다.

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구자욱은 2023년이 해외 진출을 꿈꾸는 터닝 포인트가 되었다고 말했다. "'조금이라도 젊을 때 도전해 볼걸' 후회가 남아있다. '미국에 가면 나도 안타 한 번 칠 수 있을 것 같은데' 라는 생각이 들었다. 기회는 그때 한 번 뿐이었다. 하지만 당시엔 계약기간이 남아있었고, 신청할 수 있는 방법이 없었다. 아쉽지만, 당시 좋은 계약을 맺었다. 늦었지만 누구나 할 수 있는 것 아닌가. (최)형우형도 한 번 도전해봤으면 좋겠다"라며 웃었다.

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'절친' 이정후(샌프란시스코 자이언츠)와 최근 만났다는 구자욱은 "'형, (미국에)왔으면 좋겠다, 잘할 수 있을 것 같다'라는 말로 자신감을 많이 심어줬다"라고 했다. 샌프란시스코에 어필을 해달라고 부탁을 했냐는 질문엔 "같이 가면 내가 못 뛴다. 이정후는 한국을 대표하는 메이저리거다"라고 했다.

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구자욱은 이번 타격상 수상에 대해선 "2014년 이후 타격상은 처음이다. 당시엔 퓨처스상을 받았다. 올 시즌 정말 행복한 일만 가득한 것 같다. 일년 내내 정말 야구만 했는데, 좋은 상 받게 되어서 행복하다"라고 말했다. 타격상을 내심 욕심 낸 2016년과 달리 편안하게 '내 할 것만 하자'는 마음을 품은 게 타율왕, 출루율왕을 수상한 배경이라고 설명했다.

구자욱은 다음달 2일 MLB 노사협약 만료에 따른 직장폐쇄 변수에 대해선 그 전에 거취가 결정날 것으로 예상한다고 했다.

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잠실=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com