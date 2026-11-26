25일 광주 기아 챔피언스필드에서 열린 롯데-KIA전. 9회초 김민재가 투구하고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2024.9.25/

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[잠실=스포츠조선 김민경 기자] "바로 1군에 합류해서 도움이 되고 싶죠."

KIA 타이거즈 우완 투수 김민재는 26일 서울 잠실 롯데호텔월드에서 열린 2026 신한은행 SOL KBO 시상식에서 퓨처스리그 북부리그 다승왕을 차지해 트로피를 받았다. 올 시즌 8승(3패)을 수확해 김민규 신헌민 등 상무 동료들과 어깨를 나란히 했다.

김민규는 "상을 받을 수 있는 환경을 만들어 주신 국군체육부대 관계자분들과 박치왕 감독님 및 코치님들께 정말 감사드린다. 내년에 더 잘해서 (퓨처스리그 시상식이 아닌) KBO 시상식에서 상을 받고 싶은 마음"이라고 밝혔다.

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김민재는 신일고-동원과학기술대를 졸업하고 2024년 8라운드 전체 76순위로 KIA에 입단했다. 입단하자마자 1군에 등판할 기회는 있었지만, 4경기에서 4이닝, 평균자책점 15.75에 그쳐 아쉬움을 삼켰다. 지난해 김민재는 상무에 입대해 스스로 터닝포인트를 만들고자 했다.

상무에서 선발 수업을 받으면서 조금씩 감을 찾아 나갔다. 지난해 19경기에서 8승4패, 58⅔이닝, 평균자책점 5.37을 기록했고, 올해는 22경기 8승3패, 101⅔이닝, 평균자책점 4.07을 기록했다.

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김민재는 "나는 상무에 들어가기 전부터 경기 운영 능력과 변화구 커맨드와 제구 발전을 생각했다. 선발 로테이션을 돌면서 나름대로 체계적으로 준비했던 게 도움이 된 것 같다"고 설명했다.

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26일 오후 서울 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 2026 KBO 시상식이 열렸다. 퓨처스 북부리그 승리상 김민재. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.26/

KIA 타이거즈 김도영(왼쪽)과 김민재. 사진제공=KIA 타이거즈

올해 직구 구속은 140㎞ 후반대로 형성됐다. 직구 구위 상승효과를 보는 동시에 상무에서 조금씩 결과를 내면서 여러모로 자신감이 붙었다.

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김민재는 "직구 구위가 장점이라고 생각해 장점을 잃지 않으면서 내가 부족한 커맨드를 보완하려고 노력했다. 웨이트트레이닝도 많이 하면서 최대한 힘이 안 떨어지게 준비했다. 다만 변화구는 항상 부족하다고 생각해 준비를 많이 했다"고 밝혔다.

변화구는 커브와 슬라이더, 스플리터 등을 던진다.

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김민재는 "상무에서 많이 던져서 다 자신 있게 유용하게 쓸 수 있을 것 같다"고 강조했다.

KIA는 국내 선발투수 뎁스 강화를 고민하고 있는 팀이다. 내년에는 일단 이의리 윤영철 김태형 등의 경쟁이 예상된다. 김민재가 상무에서 보여줬던 장점을 KIA에서도 보여준다면, 뜻밖의 선택지가 될 수도 있다.

김민재는 "년에 바로 1군에 가서 팀에 보탬이 되고 싶은 마음이 가장 크다. 캠프부터 준비 잘해서 1군에 합류해 도움이 되고 싶다"고 각오를 다졌다.

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KIA 타이거즈 김민재. 사진제공=KIA 타이거즈

잠실=김민경기자 rina1130@sportschosun.com