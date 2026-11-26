13일 광주 기아챔피언스필드에서 열리는 KIA와 한화의 경기. 김도영과 다정하게 인사를 나누는 한화 노시환. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.13/

2026 아이치-나고야 아시안게임에서 금메달을 딴 대한민국 야구대표팀이 28일 오후 인천국제공항을 통해 귀국했다. 윤동희와 노시환이 환영행사장으로 향하고 있다. 인천공항=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.28/

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[스포츠조선 한동훈 기자] 미국 매체가 노시환을 은근히 혹평했다. 뉴욕 양키스가 관심을 가질 만한 3루수라 거론하며 동시에 트레이드를 추천했다.

미국 '야후스포츠'는 26일(한국시각) '알렉 봄이 캔자스시티 로열스와 계약했다는 보도가 나온 가운데 양키스의 대안은 무엇일까?'라고 조명했다.

양키스는 3루수 보강이 급선무다. 라이언 맥마혼이 기대 이하였다.

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야후스포츠는 '양키스가 봄 영입에 관심을 나타냈지만 그는 캔자스시티와 계약했다. 방향을 틀어 에유헤니오 수아레즈와 같은 선수를 노려볼 수 있다. 맥마혼을 다른 팀으로 보내고 호세 카바예로와 함께 기용할 플래툰 자원을 찾아도 된다'고 후보들을 열거했다.

노시환도 언급했다. 야후스포츠는 '한화 이글스에서 포스팅 시스템을 통해 나온 노시환 역시 하나의 선택지가 될 수 있다'고 덧붙였다.

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그러나 이어서 '현실적으로 FA 시장에는 눈에 띄는 뛰어난 3루수가 거의 없다. 트레이드 시장을 살펴 케이시 슈미트 같은 선수를 노려볼 수도 있다'며 FA 영입을 부정적으로 바라봤다.

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팀 내 포지션 변경도 가능하다.

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 경기장 찾은 한화 이글스 노시환, 강백호. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.04/

2026 아이치-나고야 아시안게임에서 금메달을 딴 대한민국 야구대표팀이 28일 오후 인천국제공항을 통해 귀국했다. 주장 노시환이 인터뷰에 응하고 있다. 인천공항=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.28/

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야후스포츠는 '양키스는 현재 2루 자원인 앤서니 볼피와 루이스 가르시아 주니어에 대해 만족한다. 3루 문제를 해결할 방안 중 하나로 볼피를 3루로 완전히 옮기는 법도 고려할 수 있다. 주요 선수들이 모두 계약을 마친 상황이다. 3루수 시장은 매우 얇아졌다. 양키스는 신속하게 결정해야 한다'고 조언했다.

앞서 3루수 최대어였던 사토 테루아키가 시카고 컵스와 6년 1억2000만달러에 계약했다.

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사토의 행선지가 결정되면서 후속타도 줄줄이 터질 전망이다.

다만 노시환에 대한 기대감은 사토 보다 부족한 게 사실이다. 메이저리그는 KBO리그가 일본프로야구(NPB) 보다 한 수 아래로 보고 있다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com