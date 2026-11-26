27일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 한화 노시환이 7회초 솔로홈런을 날렸다. 5경기 연속 홈런을 기록한 노시환. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.27/

3일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 노시환이 타격을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.03/

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[스포츠조선 이종서 기자] 노시환(26)의 메이저리그 진출이 조금 더 가까워지는 것일까.

미국 '야후 스포츠'는 26일(이하 한국시각) '라이언 믹맨은 뉴욕 양키스의 3루수로서 좋은 영입이 아니었으며, 그들은 업그레이드에 대한 명확한 필요성을 안고 오프시즌에 돌입했다'고 보도했다.

믹맥은 올 시즌 양키스의 주전 3루수로 뛰었다. 그러나 124경기에서 타율 2할1푼3리 11홈런, OPS 0.635로 실망스러운 성적을 남겼다.

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양키스로서는 3루수 자원을 찾는 게 급해졌다. 알렉 봄에 관심을 보였지만, 26일 캔자스시티 로열스와 2년 2,000만 달러 계약에 합의했다는 소식이 전해졌다.

매체는 '양키스는 자유계약선수(FA) 시장에서 방향을 틀어 에유헤니오 수아레즈 같은 선수를 노릴 수 있다. 또한 믹맨을 처분할 방법을 찾은 뒤 호세 카바예로와 짝을 이룰 플래툰 옵션을 찾을 수도 있다'고 했다.

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동시에 반가운 이름을 언급했다. 매체는 '한화 이글스에서 포스팅된 노시환 역시 옵션이 될 수 있다'고 전했다.

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26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 타격을 하는 한화 노시환의 모습. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26

노시환은 올 시즌 127경기에서 타율 2할8푼3리 29홈런 OPS(장타율+출루율) 0.865의 성적을 남겼다. 미국 현지 매체들은 정확성에 대해서는 다소 물음표를 제기하고 있지만, 홈런을 향해서는 기대를 보이고 있다. 노시환은 KBO리그에 남았다면 한화와 11년 총액 307억원의 계약이 실행된다. 그러나 일단 '빅리거'라는 꿈을 위해 도전장을 냈다.

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시장 상황도 마냥 나쁘지 않다. 매체는 '현실은 FA 시장에 정말 뛰어난 3루수가 없다는 것'이라며 '양키스는 트레이드 시장을 탐색해 케이시 슈미트 같은 선수를 노릴 수 있다. 구단은 보도에 따르면 마이켈 가르시아가 트레이드되기 전 그에게 관심이 있었다'고 덧붙였다.

지난 25일에는 일본인 거포 사토 데루아키가 시카고 컵스와 6년 1억2000만 달러 계약에 합의했다. 사토는 한신에 있는 동안 5차례 20홈런 이상을 치는 등 타율 2할7푼1리, 163홈런, 장타율 0.514, OPS 0.851을 기록했다. 이정후가 가지고 있던 아시아 야수 최고액 1억1300만달러를 넘어 역대급 계약을 이끌어냈다.

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2일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 일본 대표팀과 오릭스 버팔로스의 경기, 일본 사토가 타격을 하고 있다.오사카(일본)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.02/

양키스가 외부 영입에 실패한다면 내부 교통 정리를 해야 한다. '야후스포츠'는 '양키스는 2루에 앤서니 볼피와 루이스 가르시아 주니어를 보유하고 있는 것을 마음에 들어 한다. 3루의 한 가지 가능한 해결책은 볼피를 풀타임 3루수로 옮기는 것'이라며 '그렇게 하면 가르시아가 매일 라인업에 머물 수 있고 양키스에 믹맨을 대체할 옵션을 제공할 수 있다'고 분석했다.

'야후스포츠'는 '최정상급 옵션들이 모두 계약을 마친 가운데 3루수 시장은 극도로 얇다. 양키스는 어떤 방향으로 나아갈지 빠르게 결정해야 한다'고 강조했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com