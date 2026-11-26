26일 오후 서울 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 2026 KBO 시상식이 열렸다. 홈런상, 장타율상 수상한 KIA 김도영. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.26/

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[잠실=스포츠조선 김용 기자] "왕의 귀환이라고 합니다."

KIA 타이거즈 '슈퍼스타' 김도영이 MVP로 돌아왔다.

김도영은 26일 서울 잠실 롯데호텔월드에서 열린 2026 신한은행 SOL KBO 시상식에서 MVP 영예를 안았다. 2024년 리그를 지배하며 첫 MVP를 탔고, 지난해 3번의 햄스트링 부상으로 아픔을 겪었다, 올해는 도루를 자제하는 대신 45홈런 홈런왕이 되며 화려한 귀환을 알렸다.

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그런데 김도영의 수상보다 눈에 띈 건 그가 시상식장에 착용하고 온 의상. 오버핏 정장인데, 바지통이 엄청났다. 이날 행사를 진행한 아나운서가 "아무나 소화할 수 없는 바지통"이라며 놀라움을 감추지 못했다.

26일 오후 서울 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 2026 KBO 시상식이 열렸다. MVP 수상한 KIA 김도영. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.26/

MVP급 선수들은 연말 시상식이 계속 이어지고, 매 시상식 참석해야 한다. 그렇다고 같은 옷을 매일 입을 수도 없는 노릇. 그럴 때는 슈트를 전문적으로 대여하는 곳을 이용하는 경우가 많다. 개인 인연이 있다면, 옷을 지원받기도 한다.

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김도영은 이날 패션에 대해 "내가 정한 건 아니다"라고 말하며 "옷을 골라주신 분이 '왕의 귀환'이라는 의미로 준비해주신 옷"이라고 설명했다.

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위에서 설명한대로 그야말로 '왕의 귀환'이다. 김도영은 "24년에 처음 MVP를 받을 때는 마냥 기분이 좋았다. 하지만 오늘은 무거운 책임감으로 느껴진다"며 "팬분들의 있었기 때문에 다시 일어설 수 있었던 것 같다"고 겸손하게 말했다.

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김도영은 마지막으로 "사실 올해 내내 감사하다는 이야기밖에 안 했다. 그 말밖에 할 말이 없을 정도로 감사하다. 팬분들은 항상 꾸준하길 바라시기 때문에 내년에도 꾸준하게, 우리 팀이 좋은 성적으로 올라갈 수 있도록 노력하고 더욱 힘내보겠다"고 각오를 밝혔다.

잠실=김용 기자 awesome@sportschosun.com