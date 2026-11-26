26일 오후 서울 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 2026 KBO 시상식이 열렸다. 득점상 수상한 KT 최원준. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.26/

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[잠실=스포츠조선 김민경 기자] "이 자리에 언젠가 선다면 하고 싶은 말이 있었다."

KT 위즈 외야수 최원준은 26일 서울 잠실 롯데호텔월드에서 열린 2026 신한은행 SOL KBO 시상식에서 득점상을 수상한 뒤 작심한 듯 친정팀 KIA 타이거즈를 언급했다. 감사 인사였다.

최원준은 "이 자리에 언젠가 선다면 하고 싶은 말이 있었다. 내가 10년 동안 KIA에 있으면서 많은 응원과 사랑을 받았다. 너무 늦게 꽃피워 제대로 인사를 못 드린 것 같다. 이 자리를 빌려 감사를 전하고 싶다"고 했다.

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최원준은 서울고를 졸업하고 2016년 1라운드 전체 3순위로 KIA에 입단했을 때부터 특급 유망주로 기대를 모았다. 이변이 없는 한 프랜차이즈 스타로 남을 듯했다. 기대보다 성장 속도가 더뎌도 기다리는 팬들이 많았다.

하지만 지난해 7월 최원준은 NC 다이노스로 트레이드됐다. 당시 KIA 팬들에게는 꽤나 충격적인 이적이었다. 1라운드 유망주를 트레이드 카드로 쓰는 것은 그만큼 구단이 큰 결심을 했다는 뜻.

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구단은 트레이드 발표 후 "예비 FA인 최원준의 길을 터주 선택"이라고 설명했다. 지난 시즌 김호령이 주전 중견수로 발돋움한 게 컸다. 최원준 역시 출전 시간을 더 보장받는 쪽을 원했다.

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7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 5회초 무사 1,2루 최원준이 볼넷을 골라내며 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.07/

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 1차전. KT 최원준이 번트를 대고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

NC에서는 대단히 반등하지 못했지만, 올 시즌을 앞두고 KT와 4년 48억원 FA 계약에 성공했다. 오버페이 논란이 있을 정도로 좋은 대우였다.

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최원준은 계약 첫해 밥값을 거의 다했다. 타율 3할5푼6리(585타수 208안타), 9홈런, 74타점, 125득점, OPS 0.919를 기록했다. KBO 역사에 단 3명뿐인 200안타 타자가 됐고, 득점왕을 차지해 생애 첫 타이틀홀더의 영광을 안았다.

하지만 커리어 최정상에서 최원준은 KIA 팬들에게 미움을 샀다. 그는 시즌 막바지 MVP 가능성 관련 인터뷰를 하다 "200안타는 40홈런보다 횟수도 훨씬 적고, 역대로 따져도 신기록 아닌가"라고 이야기했다.

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의도가 있든 없든 MVP 유력 후보로 언급되던 KIA 김도영을 저격하는 모양새가 됐다. 김도영은 45홈런을 달성해 생애 첫 홈런왕을 차지했고, 이날 생애 2번째 MVP 트로피를 품었다.

최원준이 이날 KIA 팬들에게 남긴 감사 인사는 사과의 의미도 담겨 있었던 듯하다. 또 KIA 유니폼을 입은 10년 동안은 수상 소감을 말할 기회가 없었기에 뒤늦게나마 마지막 인사를 남겼다.

최원준은 또 "KT 팬들께서 내가 FA로 이적해 와서 너무 많은 응원과 사랑을 주셔서 운이 좋고 복을 많이 받은 사람이라 생각한다. 짧은 기간이었지만, NC 팬들께도 많은 응원 보내 주셔서 감사했다고 말하고 싶다"고 마음을 표현했다.

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3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 1회말 선두타자 안타를 날린 KT 최원준. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.03/

잠실=김민경기자 rina1130@sportschosun.com