29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. KIA 김호령이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.29/

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[잠실=스포츠조선 김민경 기자] "계약해 주셨으면 좋겠는데, 내 말이 솔직히 크게 영향이 없어서…."

KIA 타이거즈 김도영은 26일 서울 잠실 롯데호텔월드에서 열린 2026 신한은행 SOL KBO 시상식에서 생애 2번째 MVP 트로피를 품에 안은 기분 좋은 날, 중견수 김호령과 포수 김태군을 언급했다. FA 시장에 나온 김호령과 김태군은 내년에도 KIA와 동행할지 아직은 미지수다.

김도영은 "계약해 주셨으면 좋겠는데, 올해 정말 좋았던 팀 분위기를 또 내년에도 느끼기를 기다리고 있다고 선배들한테 말하고 싶다"고 진심을 표현했다.

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KIA는 김호령과 김태군이 일단은 시장 상황을 살펴볼 시간을 주고 있다. 구단 기준으로는 두 선수에게 다 오퍼를 한 상태다. 김호령에게는 비FA 다년계약을 위해 제시한 마지막 조건을 유지하고 있고, 김태군에게는 FA 개장 후 새 오퍼를 넣었다.

두 선수 모두 KIA가 제시한 조건을 기준점으로 삼고 시장의 반응을 지켜보고 있다. 외부 구단의 조건을 충분히 들어본 뒤 마지막에 KIA와 협상 테이블을 차리고 결정하자고 한 상태다.

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이범호 KIA 감독은 당연히 김호령과 김태군 모두 팀에 남길 원한다. 기존 전력을 유지한 상태로 보강이 이뤄지길 바라는 게 당연하기 때문.

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12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 3회 2사 LG 오스틴 타구를 KIA 포수 김태군이 잡아내고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

26일 오후 서울 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 2026 KBO 시상식이 열렸다. 홈런상, 장타율상 수상한 KIA 김도영. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.26/

김호령은 중견수로 빼어난 수비력을 자랑하고, 하위 타선을 강화할 정도의 타격은 최근 2년 동안 보여줬다. 지난해는 타율 2할8푼3리(332타수 94안타)를 기록했고, 올해는 140안타, 13홈런, 68타점으로 커리어하이를 달성했다. 올 시즌 막바지에 떨어진 타격 페이스를 끝내 끌어올리지 못한 게 아쉬움이었다.

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김태군은 공수에서 알토란 같은 존재다. 주전 포수로 키우고 있는 한준수를 위해서도 베테랑 김태군은 꼭 필요한 존재다. KIA는 김태군의 필요성을 인정하고 있고, 김태군 역시 자신의 전성기를 맞이한 팀에 더 있고 싶은 마음은 분명 있다.

김도영은 "정말 필요한 선수들이다. (김)태군 선배님을 보면 포수 자리가 정말 중요한 것 같다. 올해 경기 치르면서 느낀 게 포수는 모든 야수들을 보고 있고, 투수랑도 1대1로 대화할 수 있는 포지션이라 정말 중요한 존재다. 계속 합을 맞춰온 선수들도 있기에 정말 필요한 존재"라고 강조했다.

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김도영은 이어 "(김)호령 선배님도 비록 타격에서 마지막에 아쉬웠다고 선배님은 생각하실 수도 있지만, 수비에서 그만큼 기여한 게 말도 안 된다. 나는 같은 야수로서 정말 필요한 선수라고 생각한다"고 진심을 표현했다.

김도영의 이런 진심이 두 FA 선배들에게 닿을 수 있을까.

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. 2회초 1사 만루 KIA 김도영이 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

잠실=김민경기자 rina1130@sportschosun.com