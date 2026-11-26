26일 오후 서울 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 2026 KBO 시상식이 열렸다. MVP 수상한 KIA 김도영. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.26/

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[잠실=스포츠조선 김민경 기자] "나는 내년이 제일 궁금한 것 같아요."

KIA 타이거즈 김도영은 26일 서울 잠실 롯데호텔월드에서 열린 2026 신한은행 SOL KBO 시상식에서 생애 2번째 MVP를 차지한 영광도 잠시, 바로 새로운 도전부터 생각했다. 리그 최고 3루수로 정점을 찍은 김도영은 내년부터 유격수로 전환한다.

팀 사정이 반영된 결정이다. 이범호 KIA 감독은 지난 시즌을 마치고 주전 유격수였던 박찬호가 두산 베어스로 이적했을 때부터 새 주전 유격수로 김도영을 기용하고 싶었다. 다만 지난해는 김도영이 3차례나 햄스트링을 다쳐 올해는 부상 재발 방지에 무게를 더 둘 수밖에 없었다. 포지션 전환의 부담까지 주고 싶지 않아 1년을 미뤘고, 시즌 도중 한화 이글스와 트레이드로 하주석을 영입하면서 버텼다.

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이 감독은 다음 시즌 주전 유격수로 김도영을 못 박았다. 광주동성고 시절 대형 유격수로 평가받은 김도영의 가치를 드디어 확인한다. 2022년 1차지명으로 입단한 지 5년 만이다.

김도영은 이날 MVP 수상에 앞서 생애 첫 3루수 수비상 트로피를 받은 뒤 "내년에 아주 큰 도전을 앞두고 있다. 꼭 성공해서 이 자리에서 상을 받을 수 있도록 하겠다. 팬분들께서 내가 초반에 실수를 많이 해도 너그럽게 이해해 주시고 응원해 주셨으면 좋겠다"고 이야기했다.

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김도영은 또 "올해는 스스로 3루가 편하게 느껴질 정도로 자리를 잡았다고 생각해서 이제는 다른 포지션을 시도해 보고 싶다. 마냥 시도하는 게 아니라 나는 도전이라고 생각한다. 그냥 어영부영하려는 것은 아니고, 당연히 그 자리에 있는 선수들을 위해서라도 훌륭한 실력을 갖추고 잘 결과를 내야 한다고 느낀다. 그냥 준비할 생각은 없고, 최대한 열심히 잘 준비해서 그 자리(유격수)에서 꼭 살아남길 바라고 경쟁하려고 생각하고 있다"고 각오를 다졌다.

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김도영은 올해 45홈런을 기록, 생애 첫 홈런왕도 차지했다. 첫 MVP 시즌인 2024년 38홈런보다 7개를 더 쳤다.

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이 감독은 올해 김도영의 도루를 제한했기에 45홈런을 쳤다고 믿는다. 그만큼 체력 소모를 줄일 수 있었기 때문. 이 감독은 김도영이 앞으로도 도루보다는 홈런에 무게를 두길 기대한다. 팀과 김도영 모두를 위해서다.

목표는 당연히 상향 조정되는 법. 내년에는 김도영이 50홈런 고지도 넘을 수 있을지도 큰 관심사다. 다만 유격수 도전이 걸림돌이라면 걸림돌이다. KBO 역사상 50홈런 유격수는 단 한 명도 없었기 때문.

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26일 오후 서울 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 2026 KBO 시상식이 열렸다. MVP 수상한 KIA 김도영. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.26/

26일 오후 서울 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 2026 KBO 시상식이 열렸다. MVP 수상한 KIA 김도영. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.26/

2014년 넥센 히어로즈 강정호의 40홈런이 역대 유격수 최다 기록이다. 1997년 해태 타이거즈 이종범과 2020년 키움 히어로즈 김하성이 30개로 공동 2위다.

미국 메이저리그에서도 50홈런 유격수는 귀하다. 알렉스 로드리게스가 텍사스 레인저스 이적 첫해인 2001년 52홈런을 터트려 최초 역사를 썼고, 2002년 57홈런을 쳤다. 2002년에는 아메리칸리그 유격수 골드글러브까지 받았다. 다만 로드리게스는 해당 시기 약물을 복용해 야구팬들에게 기록을 인정받지 못하고 있다.

김도영은 "올해는 (도루를 제한해) 정말 힘들다는 느낌을 한번도 받은 적이 없다. 체력이 돼서 홈런이 계속 많이 나왔던 것 같기도 하다. 그래서 나는 내년이 제일 궁금하다. 유격수를 하면 체력적으로 많이 힘들 것이란 이야기를 너무 많이 들었다. 나도 몸소 경험해 보고 증명하고 싶은 마음"이라고 밝혔다.

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50홈런 욕심과 관련해서는 "일단 홈런 페이스가 시즌을 치르다 괜찮으면 정말 욕심이 날 수도 있고, 안 날 수도 있다. 지금 당장은 전혀 홈런에 대한 욕심이 없다. 그냥 올해 팀이 3위라는 성적에 그쳤기에 내년에 더 높은 목표로 가고 싶은 마음"이라고 했다.

50홈런 유격수가 된다면, 포스팅 시스템으로 메이저리그에 진출하는 아시아 야수 최고액을 가볍게 갈아치울 전망이다. 현재는 이번 겨울 시카고 컵스와 6년 1억2000만 달러(약 1613억원)에 계약한 일본인 내야수 사토 데루아키가 기록을 보유하고 있다.

다만 김도영에게 메이저리그 진출은 아직 먼 이야기로 느껴진다. 이르면 2028년 이후 도전이 가능할 듯하다.

김도영은 "나는 정말 아직 많이 부족하다고 생각한다. 올해도 시즌을 치르면서 어려움이 정말 많았고, 헤맨 점도 많았다. 지금은 해외를 나간다는 것은 생각조차 안 하고 있다. 1년, 1년 내가 할 수 있는 것을 하다 보면 오겠지만, 아직은 MLB나 NPB(일본프로야구)를 준비해서 뭔가 시도하는 것은 전혀 없다. 지금 위치에서 최선을 다할 생각이다. 내년에도 새로운 도전을 하는 상황이라 사실 MLB나 NPB를 신경 쓴다고 가는 것도 아니고, 그냥 눈앞에 놓인 것만 신경 쓰려 한다"고 했다.

26일 오후 서울 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 2026 KBO 시상식이 열렸다. 홈런상, 장타율상 수상한 KIA 김도영. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.26/

잠실=김민경기자 rina1130@sportschosun.com