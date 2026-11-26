26일 오후 서울 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 2026 KBO 시상식이 열렸다. 평균자책점, 탈삼진상 수상한 두산 곽빈. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.26/

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[잠실=스포츠조선 김용 기자] "슈퍼스타 도영이가 부러웠습니다."

두산 베어스 곽빈은 26일 서울 잠실 롯데호텔월드에서 열린 2026 신한은행 SOL KBO 시상식 깜짝 주인공이 됐다. 보통 MVP, 신인왕에게 시선이 쏠리기 마련인데 이날 평균자책점, 탈삼진 타이틀을 거머쥔 곽빈이 예고 없이 결혼, 출산 발표를 해 장내를 술렁이게 했다.

사실 곽빈도 MVP에 도전할 수 있는 시즌이었다. 올시즌 180도 달라진 모습으로 리그 정상급 선발로 우뚝섰다. 제구 난조 꼬리표를 달고 살았는데, 올해는 그 고질을 날리니 '언터처블' 투수로 변신했다.

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아이치-나고야 아시안게임 차출만 없었다면 탈삼진 200개는 가뿐히 넘겼을 것이다. 만약 다승-평균자책점-탈삼진까지 트리플 크라운을 달성했다면 더 강력한 MVP 후보가 될 뻔 했다.

곽빈은 MVP에 대해 "전혀 기대를 안 했다. 좋았던 시즌인 건 맞지만, MVP는 아쉬운 부분을 남기면 안 된다. 이닝도 부족했고 투수가 MVP가 되기 위해서는 압도적인 느낌을 줘야 한다. 지난 시즌 폰세(토론토)처럼 말이다"라고 자신의 견해를 밝혔다.

26일 오후 서울 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 2026 KBO 시상식이 열렸다. MVP 수상한 KIA 김도영. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.26/

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그렇다면 내년 목표는 자신이 말한 압도적인 시즌을 만드는 것일까. 곽빈은 "사실 내가 야구를 잘했던 시즌이 많지 않다. 올해는 운도 따랐고 아시안게임에서도 좋은 활약을 한 것 같아 팬들에게 내 이름을 알린 시즌이 된 것 같다. (야구를 잘하니) 받는 대우가 달라지더라. (김)도영이는 슈퍼스타이지 않나. 도영이가 부러웠다. 슈퍼스타로 인정 받는 게 대단하기도 하고, 어린 나이에 멋지기도 했다. 나도 언젠가는 더 큰 상을 받을 수 있게 공을 던지겠다. 세부적 기록보다 누구에게나 인정받는 시즌을 보내고 싶다"고 했다. KIA 타이거즈 김도영은 이날 곽빈을 제치고 생애 두 번째 MVP를 수상했다.

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트리플 크라운을 달성하면 MVP 후보가 될 수 있지 않겠느냐는 질문에 곽빈은 "투수 전 부문에서 다 1~2위를 해야 한다고 생각한다. 또 꾸준함도 중요하다. 1년 반짝 하는 선수가 아닌, 꾸준하게 잘하는 선수가 되고 싶다"고 밝혔다.

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곽빈은 내년 시즌을 마치면 미국 메이저리그 포스팅 자격을 얻는다. 곽빈은 미국 메이저리그 진출에 대한 의지를 드러냈었다. 그는 내년 포스팅 얘기에 매우 조심스러워하면서도 "내년에 잘할 수도, 못할 수도 있다. 그저 내 꿈을 위해 도전해보고 싶은 마음이다. 어렸을 때부터 그 꿈을 보고 인정받는 선수가 되고 싶었다"고 밝혔다.

잠실=김용 기자 awesome@sportschosun.com