오타니 쇼헤이가 지난 8월 28일(한국시각) 트루이스트파크에서 열린 애틀랜타전을 앞두고 더그아웃에서 데이브 로버츠 감독과 이야기하며 활짝 웃고 있다. Imagn Images연합뉴스

오타니 쇼헤이가 밀워키와의 NLCS 4차전에서 2회말 우중간 3점홈런을 터뜨리고 있다. EPA연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스 오타니 쇼헤이가 내년 시즌 투타 겸업을 제대로 수행하겠다는 의지를 다시 한 번 드러냈다. 일각에서 나오는 '타자 전업' 권고를 일축한 것이다.

MLB.com은 26일(한국시각) 오타니가 일본 매체들과 가진 화상 인터뷰 내용을 소개했다.

오타니는 "물론 실망스러운 한 해였다. 내년에는 올해의 아쉬움을 만회할 수 있는 좋은 시즌으로 만들고 싶다"고 밝혔다.

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다저스는 올해 정규시즌서 100승62패를 올리며 NL 서부지구 1위로 포스트시즌에 올랐지만, 디비전시리즈에서 애틀랜타 브레이브스를 3승1패로 누른 뒤 NL챔피언십시리즈(CS)에서 밀워키 브루어스에 4패로 맥없이 무릎을 꿇고 탈락했다. 올초 목표로 내걸었던 스리-핏(three-peat), 즉 3년 연속 월드시리즈 우승에 실패한 것이다.

오타니도 그 책임에서 결코 자유로울 수 없다.

오타니는 내년에도 투타 겸업을 이어가겠다고 밝혔다. AP연합뉴스

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3년 만에 시즌 개막부터 투타 겸업을 가동한 오타니는 7월 초까지 마운드와 타석에서 맹활약하며 가장 유력한 MVP 후보로 레이스를 이어갔다.

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투수로는 시즌 마지막으로 던진 7월 4일 샌디에이고 파드리스전까지 14경기에서 85⅔이닝을 던져 8승2패, 평균자책점 1.79, 95탈삼진, WHIP 0.95, 피안타율 0.180을 기록했다. 타자로는 전반기까지 88경기에서 타율 0.293, 22홈런, 58타점, 65득점, OPS 0.953을 마크했다.

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하지만 6월 초 시작된 왼쪽 무릎 통증과 8월 초 발생한 오른팔 이두근 부상이 오타니의 발목을 잡았다. 올스타전도 포기하고 후반기에 대비했으나, 8월 9일 피칭 재활을 본격화하려다 무릎과 이두근 부상이 악화되면서 결국 투수로는 시즌을 마감했고, 타자로도 급격한 하락세로 접어들었다.

급기야 9월 초에는 다저스 이적 후 처음으로 부상자 명단(IL)에 등재되는 지경에 이르렀다. 그는 9월 24일 복귀했지만, 타격감은 여전히 바닥이었다. 8월 10일부터 시즌 종료까지 그는 28경기에서 타율 0.205, 4홈런, 10타점, OPS 0.678을 기록하는데 그쳤다.

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오타니 쇼헤이. AP연합뉴스

특히 시즌 마지막 18경기에서는 홈런을 한 개도 추가하지 못했다. 타자로는 시즌 135경기에서 타율 0.275(523타수 144안타), 30홈런, 81타점, 89득점, OPS 0.889, bWAR 3.2를 마크했다. 홈런과 타점, 득점, bWAR은 투타 겸업을 본격화한 2021년 이후 최저치다.

포스트시즌 들어서도 부진이 계속됐다. 디비전시리즈 4경기, NLCS 4경기에 모두 출전했지만, 타율 0.192, 1홈런, 3타점, OPS 0.631를 기록하는데 그쳤다. 그나마 NLCS 4차전서 2회 3점홈런을 날리며 뒤늦게 폭발한 것이 인상적이었지, 팀의 운명을 바꾸지는 못했다.

당시 홈런은 8월 19일 쿠어스필드에서 3회 우중간 투런포를 날린 뒤 116타석 만에 그린 아치였다.

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NLCS 홈런에 대해 오타니는 이날 "막판에 내 타격을 할 수 있어서 다행이기 하지만, 너무 늦었다"고 기억했다.

오타니 쇼헤이가 밀워키와의 NLCS 4차전에서 2회말 우중간 3점홈런을 터뜨린 뒤 포효하고 있다. Imagn Images연합뉴스

이어 오타니는 "진짜 승부는 10월이다. 그때 내가 어떤 위치에 있을 수 있느냐가 앞으로의 과제"라면서, 한 기자가 투타 겸업을 포기하지 않는 이유를 묻자 "그것이 내가 팀에 가장 크게 기여할 수 있는 부분이고, 내 강점을 최대한 발휘할 수 있는 역할이기 때문"이라고 답했다.

MLB.com은 '지난 10월 NLCS가 끝난 뒤 내년에도 투타 겸업을 계속할 것이냐는 질문에 그는 진심으로 놀란 듯한 반응을 보였고, 타격에만 전념하는 것이 어떠냐는 취지의 후속 질문도 받았다'며 '투타 겸업은 오타니의 정체성을 구성하는 핵심 요소로 남아 있다. 아쉬운 시즌을 마무리한 오타니는 다시 한 번 내년 10월을 향해 나아갈 준비를 하고 있다'고 전했다.

오타니는 건강할 때는 언제는 만장일치 MVP 후보지만, 투타 겸업을 풀시즌 소화하기에는 이제 몸이 받쳐주지 못한다는 우려가 나올 수밖에 없다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com