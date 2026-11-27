노시환. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com

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[스포츠조선 노재형 기자]이번 FA 시장에 나온 3루수 최대어는 NPB 출신 거포 사토 데루아키였다. 그는 지난 25일(이하 한국시각) 6년 1억2000만달러에 시카고 컵스와 계약에 합의한 것으로 알려졌다.

사토는 올해 트리플크라운을 달성하며 2년 연속 센트럴리그 MVP에 등극했다. 타율 0.306, 39홈런, 106타점, OPS 0.991을 때렸다. 작년에는 타율 0.277, 40홈런, 102타점, 0.924를 마크했다. 올해 한층 정확한 타격을 구사했다.

그 다음 높은 평가를 받은 3루수는 알렉 봄. 그는 26일 캔자스시티 로열스와 2년 2000만달러에 계약했다. 올시즌 155경기에서 타율 0.249, 15홈런, 88타점, 58득점, OPS 0.698을 기록해 2022년 이후 최근 5시즌 가운데 가장 저조한 타격을 한 탓에 기대만큼 대우를 받지는 못했다.

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3루수 에이우헤니오 수아레즈. UPI연합뉴스

이제 시장에 남은 쓸만한 3루수는 에이우헤니오 수아레즈 정도 밖에 없다. 하지만 올해 35세 시즌을 보낸 그는 하락세가 뚜렷하다. 125경기에서 타율 0.212, 26홈런, 74타점, OPS 0.740을 마크했다. 더구나 이제는 3루수보다 지명타자로 출전하는 경우가 더 많아졌다. 매력적이지 않다.

3루 수비가 가능한 유틸리티 자원으로 요안 몬카다(130타석, OPS 0.605), 아메드 로사리오(244, 0.684), 미겔 안두하르(254, 0.726), 아이재아 카이너-팔레파(183, 0.633), 키케 에르난데스(96, 0.671), 에드문도 소사(250, 0.712), 라몬 우리아스(100, 0.586) 등이 꼽히는데 하나같이 올시즌 타격 부진했다.

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이 때문에 KBO 한화 이글스 거포 노시환이 주목받는 것이다.

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지난 2일 메이저리그 전구단에 포스팅 공시된 노시환은 오는 12월 2일 오전 7시까지 계약을 해야 하지 못하면 원소속팀 한화 이글스에서 1년을 더 뛰고 내년 월드시리즈 후 다시 포스팅 신청을 할 수 있다. 닷새 밖에 안 남은 셈이다.

노시환. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com

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지금까지 거론된 노시환의 예상 행선지는 피츠버그 파이어리츠, 뉴욕 양키스, 필라델피아 필리스, 마이애미 말린스 등이다. 특히 양키스는 사토 쟁탈전에 참전했다가 물러났다.

올해 양키스 3루는 라이언 맥맨이 주전이었고, 로사리오, 유격수가 주업무인 호세 카바예로가 뒤를 받쳤다.

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그런데 맥맨은 방망이 실력이 신통치 않다. 올해 124경기에서 타율 0.213(328타수 70안타), 11홈런, OPS 0.635에 그쳤다. 선구안이 별로 좋지 못하다. 볼넷율 7.8%에 삼진율은 29.4%였다. 작년 여름 콜로라도 로키스에서 양키스로 트레이드된 이후 178경기에서 타율 0.211, 15홈런, 59타점, 53득점, 49볼넷, 168삼진, OPS 0.638을 마크했다.

콜로라도 시절에는 수비력도 리그 평균 이상이라는 평가를 받았지만, 올해는 그저 그랬다. 평균이상아웃지수(OAA)가 0이었다.

콜로라도 시절 맺은 6년 7000만달러 계약이 내년에 종료된다. 내년 연봉은 1800만달러에 달한다. 양키스는 그를 계속 주전으로 쓰기 어렵다고 판단한 것으로 보인다. 그렇다고 내부 자원인 카바예로, 볼피를 믿기는 어렵고, 마이너리그 유망주 코비 모랄레스는 아직 더블A에 머물고 있다. 결국 외부에서 3루수를 데려올 가능성이 높다.

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알렉 봄. AP연합뉴스

야후스포츠는 이와 관련해 27일 '양키스는 수아레즈를 노려볼 수 있고, 맥맨과 카바예로와 함께 할 플래툰 파트너를 찾아볼 수도 있다'며 '한화에서 포스팅 공시된 노시환이 선택지가 될 수 있다. 톱 옵션들이 모두 계약을 마친 상황이라 현재 3루수 시장은 매우 빈약하다'고 전했다.

필리스도 3루수가 필요한 팀이다. 주전 3루수였던 봄이 FA가 돼 캔자스시티로 떠난 필라델피아는 브라이슨 스탓이 3루수를 볼 수 있지만, 트레이드로 데려온 2루수 루이스 아라에즈도 FA 신분이라 스캇이 본래 포지션인 2루로 돌아가야 한다면 결국 3루수를 영입해야 한다.

현지 매체들이 노시환을 양키스, 필라델피아, 피츠버그, 마이애미와 연결시키는 것은 이러한 3루수 시장 상황 때문이라고 보면 된다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com