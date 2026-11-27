26일 오후 서울 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 2026 KBO 시상식이 열렸다. MVP 수상한 KIA 김도영. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.26/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김용 기자] 공식화 된 유격수 김도영.

KIA 타이거즈 '슈퍼스타' 김도영은 26일 다시 한 번 자신이 '별 중의 별'임을 알렸다. 김도영은 KBO 시상식에서 MVP에 선정됐다. 2024년에 이어 두 번째로 최고 자리에 등극했다.

안그래도 인기 스타인데, 지난해 3번의 햄스트링 부상 역경을 이겨내고 올해 홈런왕으로 돌아온 김도영의 MVP 귀환은 어쩌면 예상된 일이었을지 모른다.

Advertisement

김도영은 이날 시상식에서 수비상까지 받았는데, 당당히 내년 유격수 변신에 대한 얘기를 꺼냈다.

김도영은 "내년 아주 큰 도전을 앞두고 있다. 꼭 성공해서 내년에도 수비상을 받을 수 있게 해보겠다. 일단 시즌 도중 다른 자리를 가지 않는 게 목표"라며 "팬분들도 초반에는 실수가 나와도 너그럽게 이해해주시고, 사랑으로 응원해주시면 감사하겠다"고 말해 웃음을 선사했다.

26일 오후 서울 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 2026 KBO 시상식이 열렸다. MVP 수상한 KIA 김도영. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.26/

Advertisement

KIA와 이범호 감독은 일찍부터 김도영의 유격수 변신 가능성을 내비쳤다. 박찬호(두산) 이적 후 마땅한 유격수가 없는 현실에, 김도영 스스로도 유격수를 원했을 가능성이 매우 높다.

Advertisement

김도영은 미국 메이저리그 진출을 꿈꾸는 선수다. 방망이 실력은 인정받았다고 할 때 중요한 건 수비 포지션이다. 메이저리그 3루에는 김도영의 파괴력을 넘어서는 괴물같은 선수들이 즐비하다. 반대로 지금 타격 능력에 포지션이 유격수라면 얘기가 달라진다. 유격수는 수비에서 가장 어려운 포지션. 메이저리그에도 공-수 겸장 유격수는 많지 않다. 김도영이 유격수 수비를 안정적으로만 해낸다면, 미국에 갈 때 몸값이 천지 차이가 날 수 있다.

26일 오후 서울 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 2026 KBO 시상식이 열렸다. MVP 수상한 KIA 김도영. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.26/

Advertisement

불가능한 일은 아니다. 김도영은 고교 시절 유격수였다. 하지만 프로에 와 3루수로 전환했다. 박찬호의 존재도 있었고, 수비에서는 타격보다 약점을 드러냈기 때문. 하지만 3루수 자리에서도 처음 불안했던 모습을, 훈련을 통해 완전히 지워내며 수비상까지 받았다. 그래서 "MVP보다 수비상이 더 값지다"고 했는지 모른다. 유격수 수비도 시행착오를 겪겠지만, 3루에 안착하는 모습을 봤을 때 충분히 성공할 가능성이 있다. 그의 미래가 완전히 달라질 수 있는 도전이기에, 흥미로운 관전 포인트가 될 수밖에 없다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com