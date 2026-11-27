27일 울산 문수야구장에서 최지만 울산 웨일즈 입단식이 열렸다. 울산 장원진 감독. 울산=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.27/

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[스포츠조선 김민경 기자] 울산웨일즈가 새로 도입한 '울산 쿼터' 선수들을 영입했다.

울산웨일즈는 27일 '지역 야구 인재 발굴과 프로 진출 기회 확대를 위해 울산 쿼터로 투수 이강혁(23)과 박동규(18)를 영입했다'고 알리며 '이번 영입은 지난 8월 울산웨일즈, 울산광역시, KBO, 울산시체육회, 울산시야구소프트볼협회가 합의 발표한 '지역과 상생' 5대 방안 중 하나로 추진하는 지역 선수 육성 정책의 일환'이라고 설명했다.

이강혁과 박동우 모두 우완 투수다. 이강혁은 울산제일중-울산공고를 졸업하고 수성대를 졸업했으며, 박동규는 울산BC 출신이다. 두 선수는 울산 쿼터로 처음 발탁돼 울산웨일즈에서 프로선수로 성장할 기회를 얻게 됐다.

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울산 웨일즈 프로야구단 창단식이 2일 울산 문수야구장에서 열렸다. 김동진 단장이 단기를 수여하고 있다. 울산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.02.02/

울산웨일즈는 지난 8월 발표한 '지역과 상생' 5대 방안에서, 울산 출신 선수를 우선 선발하는 지역 선수 쿼터제 도입을 추진하겠다고 밝혔다. 이는 울산 지역에서 야구선수로 활동한 선수에게 연고 구단 입단 기회를 우선 제공하고, 지역의 우수 선수를 지속적으로 발굴해 구단의 육성 시스템과 연계하기 위한 취지다.

아울러 울산 지역 초·중·고 야구부와 구단 간 협력 기반을 넓혀 지역 야구 저변을 확대하고, 울산에서 성장한 선수가 프로선수로 성장하는 선순환 구조를 구축하는 데 의미가 있다. 이를 통해 울산웨일즈는 지역 선수와 야구팬에게 실질적인 연고 구단의 역할을 수행하고, 시민구단으로서 지역사회와 함께 성장한다는 정체성을 강화할 계획이다.

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울산웨일즈 김동진 단장은 "울산 지역의 우수한 야구 인재를 지속적으로 발굴하고 육성해 지역 야구의 저변을 넓히고, 울산 시민과 함께 성장하는 구단의 역할을 다하겠다"고 밝혔다.

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김민경 기자 rina1130@sportschosun.com