15일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 KIA의 경기. KIA 김호령이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.15/

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[스포츠조선 김용 기자] 미적지근한 한화와 롯데, 원태인 올인 NC...김호령의 미래는?

예상외 대박주인 줄 알았다. 하지만 잠잠하다. 과연 FA 김호령은 어느 팀 품에 안길까.

이번 FA 시장이 개막하며 가장 주목을 받은 최대어는 구자욱과 원태인. 하지만 두 사람만큼이나 화제인 선수가 있었으니 바로 김호령이다.

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2015년 신인드래프트 전체 102번째로 KIA 타이거즈 유니폼을 입었다. 뛰어난 중견수 수비 실력을 인정받았지만, 타격에서 한계를 보여 대수비나 대주자 정도 역할을 했다.

하지만 지난해 갑자기 타격에 눈을 뜨며 KIA의 주전 중견수 자리를 꿰차더니, 예비 FA 시즌인 올해 커리어하이를 찍었다. 홈런 13개에 68타점을 기록했다. 3할 가까웠던 타율이 시즌 막판 2할6푼대로 떨어지며 아쉬움을 남겼지만 풀타임을 뛰며 외야 수비를 책임져주고, 이정도 타격 수치라면 어느 팀에 가도 주전이 될 수 있다.

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그래서 FA 시장 최대 복병으로 떠올랐다. KIA의 비FA 다년계약 제안을 뿌리치고 시장에 나오기로 했다. 중견수가 없는 팀들이 경쟁을 벌이며 몸값이 뛰어오를 것으로 전망됐다. 총액 50억원 설도 나왔다.

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10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. KIA 김호령이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.10/

그를 데려갈 유력 후보로 한화 이글스, 롯데 자이언츠가 꼽혔다. 두 팀 모두 중견수 문제로 수년간 골머리를 앓은 팀들. 두 팀이 있으니 김호령이 갈 팀이 어디든 있을 걸로 보였다. 여기에 NC 다이노스도 있었다. NC 역시 중견수 문제를 계속 풀지 못하고 있는데 올해 FA 시장에서 지갑을 열 거란 소문이 돌았다.

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하지만 조용하다. 일단 한화는 당장 어떤 선수에게도 돈을 쓸 수 있는 상황이 아닌 걸로 보인다. 올시즌을 앞두고 노시환과 11년 총액 307억원 계약을 맺었다. 노시환이 현재 메이저리그 진출을 노리고 있는데, 노시환이 미국에 가 계약이 파기되지 않는 한 큰 돈을 쓰기는 어려울 수 있다.

롯데는 사장, 단장, 감독을 모두 바꾸며 의욕적 행보를 보이고 있는데 정작 FA 시장에서는 큰 움직임이 없다. 이 단장이 막무가내로 돈을 쓰는 게 아닌, 꼼꼼하게 투자 가치를 살피고 있다는 얘기도 들린다. 롯데는 그동안 그룹에서 돈이 내려오면, 마구잡이로 투자하다 여러차례 실패를 맛봐왔다.

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NC는 투수 최대어 원태인 영입을 위한 작업에 열을 올리고 있다. 김호령에게까지 신경을 쓸 수 있는 상태가 아니다.

원소속팀 KIA는 이미 다년계약 제시를 했기에, 그 조건에서 크게 달라질 여지가 많지 않다. 시장에서의 경쟁이 크게 붙지 않는다면, KIA로 다시 돌아올 가능성도 남아있다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com