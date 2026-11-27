한신의 4번 타자 사토는 최근 시카고 화이트삭스와 6년-1억2000만달러에 계약했다. 이정후를 넘어 아시아 야수 최고 금액을 넘었다. 스포츠조선 DB

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디트로이트 타이거즈로 이적한 김하성은 2021년 키움 히어로즈에 포스팅비 552만5000달러(약 73억7000만원)를 남기고 메이저리그로 떠났다. 샌디에이고 파드리스와 4년-2800만달러에 계약, 메이저리그 도전의 꿈을 이뤘다. 2024년 이정후가 선배 김하성의 뒤를 이었다. 샌프란시스코 자이언츠와 6년-1억1300만달러에 계약해 포스팅비 1882만5000달러(약 251억원)가 발생했다. 히어로즈가 올해 선수들에게 지급한 총연봉 49억원의 약 5배다. 단순하게 정리하자면 이정후 이적료로 5년치 선수단 연봉을 챙긴 셈이다.

선수는 오랫동안 키워온 꿈을 이뤘고, 구단은 운영 자금을 확보했다. 모기업이 없는 야구 전문 기업 히어로즈 구단에 선수 육성은 생존의 길이다. 김혜성(LA 다저스), 송성문(샌디에이고)이 이정후 뒤를 이었고 안우진이 준비하고 있다.

2573만7737달러33센트. 2023년 류현진이 포스팅을 통해 LA 다저스로 가면서 한화 이글스에 안긴 이적료다. 당시 환율로 약 280억원이다. 한화는 이 돈으로 시설이 낙후된 옛 대전야구장을 산뜻하게 리모델링했다. 대전야구장에 국내 구장 최초로 포수 후면석이 생기고, 스카이박스가 들어섰다.

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주축선수로 맹활약 하다가, 포스팅비까지 안겨준다. 좋은 선수를 뽑아 최고 선수로 키운 구단에게 돌아가는 보상이다.

올해 일본프로야구(NPB)에선 한신 타이거즈가 주인공이다. 4번 타자 사토 데루아키(27)가 한신에 이적료 1987만5000달러, 약 32억엔(약 265억원)을 쥐어주고 태평양을 건넌다. 사토는 시카고 컵스와 6년-1억2000만달러, 평균 연봉 2000만달러에 계약했다.

한신 중심타선을 이끌어온 사토(왼쪽)와 모리시타. 한신의 리그 2연패를 이끈 주역이다. 사진출처=한신 타이거즈 SNS

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1년 먼저 일본을 떠난 '거포' 무라카미 무네타카(26·시카고 화이트삭스)와 오카모토 가즈마(30·토론토 블루제이스) 보다 훨씬 좋은 조건이다. 무라카미는 화이트삭스와 2년-3400만달러, 오카모토는 토론토와 4년-6000만달러에 계약했다. 사토는 이정후가 보유하고 있던 아시아 야수 최고 최고 금액도 넘었다. NPB를 대표했던 '홈런타자' 무라카미와 오카모토가 빅리그 첫해 30홈런을 넘자 일본인 파워히터를 다시 보게 됐다.

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KBO리그보다 규모가 큰 NPB에서도 포스팅비가 커 보인다. 올해 한신의 등록 선수 61명 총 연봉이 47억5100만엔이다. 센트럴과 퍼시픽 양 리그 12개 구단 중 2위였다. 이 중 투수가 20억6250만엔, 야수가 26억8850만엔을 받았다. 사토의 이적료가 올해 한신 야수 총연봉보다 많고, 선수단 전체 연봉의 3분의 2가 된다. '빅3' 소프트뱅크 호크스와 한신, 요미우리 자이언츠를 제외한 나머지 9개 구단은 총연봉이 32억엔 아래였다. 사토의 포스팅비로 NPB 9개 구단은 한해 연봉을 지급할 수 있다.

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그동안 최고선수들이 소속팀에 대박을 안겼다. 다르빗슈 유(40·샌디에이고)와 마쓰자카 다이스케(은퇴), 야마모토 요시노부(28·LA 다저스)가 역대 포스팅비 1~3위에 올라있다. 다르빗슈가 2012년 5170만달러, 마쓰자카가 2007년 5111만달러, 야마모토가 2024년 5062만달러를 기록했

시카고 화이트삭스 무라카미. 올해 메이저리그 데뷔시즌부터 33홈런을 터트리며 일본프로야구를 대표했던 거포로서 존재감을 보여줬다. AFP연합뉴스

다. 사토는 이가와 게이, 다나카 마사히로, 오타니 쇼헤이에 이어 7위에 해당한다.

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2021년 한신에 1지명으로 입단한 사토는 데뷔 시즌부터 24홈런을 터트렸다. 1지명 선수답게 구단의 기대에 부응해 착실하게 성장했다. 그는 지난해 '40홈런-102타점'을 기록해 홈런-타점 1위를 하고 센트럴리그 MVP를 수상했다. 올해는 한 단계 업그레이드됐다. 타율 0.306-39홈런-106타점을 올려 타격 3관왕이 됐다. 2022년 무라카미 이후 4년 만에 타율-홈런-타점, 타격 3관왕이 탄생했다. 4번 타자가 맹활약한 한신은 두 시즌 연속 리그 정상에 섰다.

민창기 기자 huelva@sportschosun.com