사진캡처=유튜브 채널 '이대호'

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[스포츠조선 고재완 기자] "월드시리즈 7차전 마지막 병살, 잡고 싶었는데 베츠가 잡겠다고 하더라."

LA 다저스 유니폼을 입고 빅리그 2년 차 시즌을 마친 김혜성이 화려한 슈퍼스타 군단 클럽하우스의 생생한 뒷이야기와 빅리그 생활의 애환, 그리고 가슴에 품은 최종 목표를 털어놨다.

김혜성은 지난 25일 공개된 이대호의 유튜브 채널 '이대호 [RE:DAEHO]'에 출연해 다저스 동료들과의 에피소드, 월드시리즈 우승의 결정적 순간, 의외의 수비 포지션 고백까지 다채로운 비화를 전했다.

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우승 후보 LA 다저스의 클럽하우스는 그야말로 별들의 전쟁터다. 하지만 김혜성이 가까이서 지켜본 슈퍼스타들의 일상은 의외로 소탈했다. 그는 오타니 쇼헤이, 프레디 프리먼, 무키 베츠 등 세계 최정상급 선수들에 대해 "평범한 선수처럼 엄청나게 열심히 훈련하고 동료들과도 잘 어울려 그저 좋은 동료로 느껴졌다"고 돌아봤다.

사진캡처=유튜브 채널 '이대호'

반면 유일하게 '딴 세상 사람' 같은 아우라를 느낀 인물로는 전설적인 좌완 클레이튼 커쇼를 꼽았다. 김혜성은 "커쇼는 걸어온 길 자체가 너무 대단해 뭔가 빛나고 눈부신 느낌이었다"고 회상했다. 커쇼의 아들이 자신을 무척 좋아해 장난도 치고 대화를 나누며 자연스레 가까워졌지만, 여전히 전설이 지닌 무게감 앞에서는 어렵게 느껴진다고 미소 지었다.

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포지션 경쟁자들에 대한 존중도 잊지 않았다. 내야 수비의 베테랑 미겔 로하스에 대해서는 "지금까지 본 선수 중 수비 안정감이 단연 1위"라고 극찬했고, 키케 에르난데스는 1·2·3루와 외야를 가리지 않는 멀티 포지션 소화 능력에서 배울 점이 많았다고 평가했다.

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사진캡처=유튜브 채널 '이대호'

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빅리그 무대에서 겪은 잊지 못할 순간들도 생생히 풀어냈다. 지난해 5월 빅리그 첫 선발 출전 경기에서 시속 99~100마일(약 159~161㎞) 강속구를 뿌리는 사이영상 출신 샌디 알칸타라를 상대한 김혜성은, 히팅 포인트를 앞에 두고 가볍게 밀어 쳐 첫 안타를 뽑아냈다. 이어 출루 직후 곧바로 도루까지 성공시켰는데, 그린라이트를 받은 상태에서 자신의 장점을 어필하기 위해 선발 라인업이 뜨자마자 투수 투구 폼 영상을 철저히 분석해 둔 덕분이었다고 밝혔다.

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2025 월드시리즈 7차전 마지막 2이닝을 그라운드에서 지켰던 극적인 순간에는 유쾌한 비화가 숨어 있었다. 수비에 나선 뒤 '제발 내게 타구 하나만 오라'고 간절히 바랐던 그는, 1사 1루에서 유격수 땅볼이 나오자 토스를 받아 직접 우승을 확정 짓는 마지막 병살 아웃카운트를 완성하고 싶었다. 하지만 무키 베츠가 직접 베이스로 뛰어오며 자신이 처리하겠다고 콜을 하는 바람에, 아쉬움을 삼키며 비켜서서 우승의 순간을 구경해야 했다고 밝혀 웃음을 자아냈다.

수비 포지션과 관련해서는 뜻밖의 고백이 나왔다. KBO리그에서 유격수와 2루수 골든글러브를 휩쓸었던 그가 "지금은 외야에 나갔을 때 마음이 가장 편하다"고 털어놓은 것이다. 메이저리그 내야는 시속 110마일(약 177㎞m)에 육박하는 강습 타구가 쉴 새 없이 날아드는 반면, 외야는 빠른 발을 믿고 쫓아가 잡는 자신감이 있기 때문이다. 초반에는 한국보다 훨씬 멀리 뻗어 나가는 라인드라이브 타구 판단에 애를 먹었지만, 타구음과 높이를 읽으며 한 발 뒤로 물러서는 요령을 터득해 빠르게 적응했다고 설명했다.

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화려한 스포트라이트 이면의 고충도 솔직하게 꺼내 보였다. 김혜성은 빅리그 생활에서 야구 외적으로 가장 버거운 점으로 '비행기 이동'을 꼽았다. 3일에 한 번씩 동부와 서부를 오가며 비행시간과 시차를 합쳐 8시간에 달하는 피로를 안고 새벽에 도착해 이튿날 경기를 치르는 강행군이 결코 쉽지 않았다는 토로다.

사진캡처=유튜브 채널 '이대호'

자기관리만큼은 빈틈이 없었다. 평소 기름기가 적은 목살과 닭가슴살을 즐기며 식단을 유지하고, 시즌 중 가장 먹고 싶은 라면마저 경기가 안 풀릴까 봐 꾹 참다가 정말 참기 힘들 때만 튀기지 않은 건면으로 아쉬움을 달랬다. 그렇게 철저히 자신을 통제하면서도, 이동 중 비행기에서 잠이 오지 않을 때는 '폭싹 속았수다', '나의 아저씨', '나의 해방일지' 같은 여운이 깊은 한국 드라마를 보며 동료들 몰래 눈물을 훔치기도 했다는 인간적인 면모로 뭉클함을 더했다.

다저스에서 우승의 감격과 치열한 생존 경쟁을 모두 몸소 겪은 김혜성의 시선은 이제 더 높은 곳을 향한다. 그는 미국 무대에서 꼭 이루고 싶은 개인 목표로 'MLB 골드글러브'를 당당히 내걸었다. 선배 김하성이 수상했던 것처럼 오직 수비 실력만으로 인정받아 수상자에게만 주어지는 황금 패치를 꼭 글러브에 달아보고 싶다는 포부다. 아울러 언젠가 국내 무대에서 이루고 싶은 꿈으로는 2023년 안타 1개 차로 손아섭에게 아쉽게 내준 최다안타·타격왕 타이틀과 함께 '영구결번'을 꼽았다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com