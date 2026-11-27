26일 오후 서울 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 2026 KBO 시상식이 열렸다. 도루상 수상한 롯데 황성빈. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.26/

4일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 1회 2루 도루 실패하는 롯데 황성빈. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.04/

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[잠실=스포츠조선 고재완 기자] "올스타 퍼포먼스상 2개말고는 처음이다."

롯데 자이언츠 황성빈(29)이 마침내 진짜 야구 실력으로 생애 첫 KBO 정규시즌 타이틀을 거머쥐었다. 1995년 '대도' 전준호 이후 무려 31년 만에 롯데 유니폼을 입고 탄생한 도루왕이다.

황성빈은 26일 서울 잠실 롯데호텔월드에서 열린 '2026 신한은행 SOL KBO 시상식'에서 도루상을 수상했다. 데뷔 5시즌 만의 값진 결실. 올 시즌 121경기에서 타율 2할8푼9리(133안타), 38타점, 72득점, 55도루를 기록하며 KBO리그 베이스를 가장 뜨겁게 달궜다.

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황성빈은 "생각보다 부족한 점이 훨씬 많았던 시즌이다. 팀이 목표로 했던 위치까지 올라가지 못했기 때문에 아쉬움이 크다"면서도 "그래도 내가 가장 잘할 수 있는 주루 파트에서, 그것도 자이언츠 선수로서 31년이라는 긴 시간 만에 타이틀을 따내 의미가 남다르다"고 미소 지었다.

데뷔 초기 도루 성공보다 실패가 더 많았던 시절을 떠올리며 격세지감도 털어놨다. 황성빈은 "당연히 그때 생각이 많이 난다. 당시엔 정말 아무것도 몰랐다. '나 그냥 빨라'라는 생각 하나로 거의 벽을 보고 전력 질주하는 느낌이었다"고 웃은 뒤 "지금은 상대 투수에 대한 데이터도 많이 쌓였고, 어느 타이밍에 이 정도 스타트를 끊으면 산다는 나만의 기준이 생겼다"고 성장의 비결을 짚었다.

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스승들을 향한 감사 인사도 잊지 않았다. 그는 "김평호·고영민 코치님 등 그동안 거쳐 온 모든 코치님이 도움을 주셨고, 특히 조재영 코치님과 함께한 첫 시즌에 타이틀을 받게 됐다"며 "조 코치님은 영상 분석 등 본인이 정말 공부를 많이 하시는 분이다. 나는 코치님이 알려주시는 숙제의 정답을 시험장에 들어가 답안지에 옮겨 적는 역할이었을 뿐"이라고 공을 돌렸다.

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3일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 1회초 1루수 앞 내야땅볼로 아웃 당하는 롯데 황성빈. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.03/

도루왕 트로피를 손에 쥐었지만, 내년 시즌 입지는 여전히 치열한 생존 경쟁 속에 놓여 있다. 올겨울 롯데는 이동욱 신임 감독 부임과 함께 코칭스태프를 개편했고, 외야 보강을 둘러싼 FA 및 아시아쿼터 영입설까지 끊이지 않고 있다.

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황성빈은 이를 피하지 않고 정면으로 마주했다. 그는 "이미 경쟁이 시작됐다고 생각한다. 내가 정말 아무 얘기도 나오지 않을 만큼의 실력이었다면 그런 외부 영입설도 언급되지 않았을 것"이라며 "부족함을 인정하는 게 내가 제일 먼저 해야 할 일이다. 운동선수는 매 시즌 증명해서 살아남아야 하기에, 과거 배고팠던 시절의 감정을 오래 기억하려 한다"고 힘주어 말했다. 이어 "감독님과 코칭스태프가 바뀌었는데, 내년 개막 때 내 이름이 가장 먼저 라인업에 올라올 수 있게끔 준비하겠다"고 다짐했다.

그 각오는 이번 마무리캠프의 땀방울로 이어졌다. 황성빈은 "캠프에서 수비 훈련에 많은 시간을 투자할 수 있게 배려해 주신 이동욱 감독님과 조원우 코치님께 감사드린다"며 "조 코치님께는 너무 죄송했다. 나 때문에 말을 정말 많이 하시고 오래 서 계셨다. 캠프 마지막에 '투자해 주신 시간이 헛되지 않게 내년엔 꼭 잘해 보겠다'고 말씀드렸는데, 말이 앞선 것 같기도 해 일단 철저히 준비해서 실력으로 증명하겠다"고 각오를 다졌다.

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도루왕에 오른 황성빈이 시상식장에서 눈을 떼지 못한 또 다른 트로피가 있었다. 바로 'KBO 수비상'이다.

향후 욕심나는 타이틀을 묻자 황성빈은 주저 없이 "출루율과 수비상"을 꼽았다. 그는 "오늘 수비 파트 선수들이 상 받는 모습을 눈앞에서 지켜봤는데 정말 받을 만한 선수들이 받더라. '나도 저 상 한번 받아보고 싶다'는 생각이 강하게 들었다"며 "내가 제일 부족하다는 얘기를 가장 많이 듣는 부분이 수비 아니겠나. 그래서 꼭 한번 수비상을 받아서 보란 듯이 증명해 보고 싶다"고 눈을 반짝였다.

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 롯데와 삼성의 경기. 8회초 황성빈이 3루타를 치고 질주하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.03/

고재완 기자 star77@sportschosun.com