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[스포츠조선 고재완 기자] "야구 역사상 섀도우 피칭을 하다가 손가락이 부러진 사례가 한 명도 없더라."

미국 무대에서의 3년 도전을 마치고 친정팀 LG 트윈스로 돌아온 우완 고우석이 전대미문의 '섀도우 피칭 손가락 골절' 부상 전말을 직접 털어놨다. 부러진 손가락으로 스프링캠프 직전 불펜 피칭까지 강행했던 아찔한 뒷이야기부터, 귀국 직전 마침내 찾아낸 투구 감각까지 풀어냈다.

고우석은 지난 26일 오승환의 유튜브 채널 '오승환 FINAL BOSS'에 출연해 2021년 올림픽 룸메이트 인연으로 이어진 선배와 허심탄회한 대화를 나눴다.

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이날 가장 큰 화제를 모은 대목은 미국 시절 겪었던 황당한 손가락 골절 비화였다. 어딘가에 부딪힌 것도 아닌 허공에서 벌어진 일이라 미국 구단 관계자들조차 믿지 못했던 사고였다.

고우석은 당시 상황에 대해 "평소 쓰던 얇은 수건 대신 두꺼운 수건으로 전력 섀도우 피칭을 했다"며 "던지는 동작에서 수건이 말리며 잡고 있던 손가락이 세게 비틀렸는데, 놓지 못하고 그대로 임팩트를 주면서 '빡' 하고 부러졌다"고 설명했다.

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더 충격적인 것은 그다음 날 벌어진 일이었다. 부상 직후 눈앞에 별이 보일 만큼 극심한 통증을 느꼈지만 설마 골절일 줄은 몰랐던 고우석은, 이튿날 스프링캠프 합류 직전 마지막 라이브 BP 일정을 그대로 강행했다.\

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그는 "공 3개 만에 이상을 직감했으나 멈추지 못하고 등판했다. 평소 94~95마일 구속이 91마일로 급락했으나 강풍 탓 기계 오류로 오인돼 투구를 지속했다"며 "금이 간 손가락 통증에 좁게 잡았다가 슬로모션 카메라에 적발돼 마지막 공이라는 각오로 억지로 벌려 던진 뒤 헛스윙 유도했다. 그 직후 손가락이 굽고 부어오르기 시작했고 직구 1구를 더 던져 구속이 83~84마일까지 추락한 뒤에야 손을 들어 부상을 신고했다"고 털어놨다.

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고우석은 "캐치볼을 세 개 던지자마자 큰일 났음을 알았지만 성격상 멈출 수가 없었다"며 "평소 시속 94~95마일이 나오던 직구가 91마일로 뚝 떨어졌는데, 마침 바람이 많이 불어 현장에서도 측정 기계 오류로 여기고 넘어갔다"고 회상했다.

결국 마이애미에서 새로 익힌 스플리터가 결정타가 됐다. 옆면에 금이 간 손가락으로 공을 넓게 벌려 잡지 못해 좁게 쥐고 던지자, 슬로모션 카메라로 그립을 확인한 코칭스태프가 투구를 멈춰 세우고 그립을 지적했다. 고우석은 '이 공을 던지면 손가락이 끝난다'는 생각으로 억지로 손가락을 확 벌려 스플리터를 뿌렸고, 타자의 헛스윙을 이끌어낸 직후 손가락이 완전히 굽고 부어오르고 말았다 심지어 그 상태로 직구 하나를 더 던져 구속이 83~84마일까지 떨어지자 그제야 손을 들고 이상을 알렸다는 고백에 오승환도 혀를 내둘렀다.

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고우석은 "한 달간 손가락이 펴지지 않았고 지금도 완전히 펴지진 않는 상태지만, 시간이 없어 아픈 채로 재활을 버텨냈다"고 덧붙였다.

우여곡절 많았던 미국 진출과 마이너리그 생활의 비하인드도 공개됐다. 고우석은 "포스팅 마감 하루 전까지도 오퍼가 없어 실패를 예감하고 한국에 남아 다음 시즌을 준비할 생각이었으나, 마감 당일 아침 극적으로 제안을 받아 도쿄를 경유해 샌디에이고로 날아가 메디컬 테스트를 마쳤다"고 밝혔다.

미국 생활 내내 트레이드와 DFA, 방출이 잇따르며 LG가 위기를 겪을 때마다 한국 복귀설이 쏟아졌지만, 고우석은 "돌아가겠다고 말한 적이 없는데 계속 이야기가 나와 오히려 오기가 생겼고 2년 계약 기간은 끝까지 버티려 했다"며 흔들리지 않았던 소신을 전했다.

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고우석은 지난 3년이 결코 아깝지 않다고 단언했다. 결정적인 이유는 귀국 직전 마지막 주 등판한 두 경기에서 마침내 투구의 실마리를 찾았기 때문이다.

오승환이 "커터와 빠른 슬라이더가 한 단계 업그레이드돼 돌아온 느낌"이라고 평하자, 고우석은 "갑자기 각도가 커졌다기보다 10개를 던질 때 좋은 움직임의 공이 기존 5개에서 6~8개로 늘어나는 식으로 '평균치(애버리지)'가 올라간 느낌"이라고 설명했다. 미국 첫해 우타자에게 초구 커브를 홈런으로 얻어맞으며 큰 충격을 받았던 아픔 역시, 올해 마이너리그에서 좌타자 상대 헛스윙을 이끌어내는 원리를 터득하며 극복해 냈다고 덧붙였다.

한국 야구를 대표하는 신구 마무리 투수의 진솔한 공감대도 빛났다. 오승환이 "마무리는 매일 평가를 받기에 덤덤한 척할 뿐 50세이브보다 블론세이브 서너 개가 훨씬 가슴 아프다"고 털어놓자 고우석 역시 블론세이브 날마다 화를 삭이며 영상을 돌려보던 고민을 나눈 뒤 마무리 투수를 "9회에 나가는 선발 투수"라고 정의해 오승환의 감탄을 자아냈다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com