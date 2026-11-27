사진캡처=유튜브채널 '이대호'

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[스포츠조선 고재완 기자] LA 다저스에서 빅리그 2년 차 시즌을 마치고 귀국한 김혜성이 미국 무대에서 온몸으로 체감한 메이저리그(MLB) 투수들의 압도적 구위와 험난했던 타격폼 수정 비화를 가감 없이 털어놨다.

김혜성은 지난 25일 공개된 이대호의 유튜브 채널 '이대호 [RE:DAEHO]'에 출연해 MLB와 KBO리그의 투구·타구 차이, 다저스 슈퍼스타 군단과의 일화, 그리고 내년 시즌 반등을 향한 각오를 밝혔다.

사진캡처=유튜브채널 '이대호'

김혜성은 한국과 미국 투수진의 가장 큰 차이로 '변화구와 무브먼트가 떨어지는 속도'를 꼽았다. 최근 한국에도 투심 패스트볼을 구사하는 투수가 늘었지만, 미국 투수들은 회전과 힘이 워낙 강해 직구로 판단하고 방망이를 내는 순간 뚝 떨어지며 빗맞은 땅볼이 양산된다는 설명이다. 커브 역시 뜨는 궤적 없이 곧장 떨어져 반응하기가 극도로 어렵다고 진단했다.

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특히 가장 상대하기 버거웠던 투수로는 두 타석을 맞붙었던 밀워키 브루어스의 좌완 투수 애런 애쉬비를 지목했다. 김혜성은 WBC에서 상대했던 산체스의 투심과 비교하며, 팔 각도가 더 높은 애쉬비의 공은 수직으로 급격히 꽂혀 좌타자 입장에서는 도저히 칠 수 없는 수준이었다고 고개를 저었다.

사진캡처=유튜브채널 '이대호'

국제대회에서 이 같은 괴물 투수들을 상대할 해법으로는 '시각적 적응'을 제시했다. 미국 구단들이 경기 전 투수의 투구 궤적을 재현하는 첨단 머신(트라젝트)으로 눈에 공을 익히듯, 대표팀도 대회 전부터 빠른 피칭 머신 등을 활용해 궤적에 눈을 길들이는 대비가 필요하다고 강조했다.

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빅리그 생존을 위해 치열하게 고민했던 타격 메커니즘 변화 과정도 처음으로 상세히 공개했다.

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김혜성은 지난해 시범경기 초반 타격 파트와 영상을 보며 다리를 들 때 생기는 타이밍 문제를 짚은 뒤, 생애 처음으로 노스텝을 택했다. 스스로 타격이 완벽하다고 생각한 적이 없기에 더 나아지기 위해 과감한 도전을 감행했고, 트리플A에서 많은 타석을 소화하며 밸런스를 잡아갔다.

사진캡처=유튜브채널 '이대호'

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하지만 올 시즌 마이너리그에서 노스텝의 이면과 마주했다. 중심 이동이 줄어들면서 배트 스피드를 강하게 끌어내지 못했고, 자칫 '갖다 맞히는 스윙'으로 흐를 위험을 느낀 것이다. 결국 마이너리그 타격코치와 상의 끝에 다시 다리를 들고 자신 있게 돌리는 스윙으로 회귀했다. 올 시즌 초반 무키 베츠의 부상으로 일찍 콜업돼 순조롭게 출발했다가 성적 하락으로 내려간 뒤에도, 구단이 주문한 과제를 수정하는 데 온 힘을 쏟았다고 돌아봤다.

사진캡처=유튜브채널 '이대호'

최근 국내 어린 선수들 사이에서 유행하는 '어퍼 스윙'과 인위적인 발사각 만들기에 대해서도 소신을 전했다. 시작부터 배트를 뒤로 떨어뜨리기보다 레벨 스윙의 결로 짧게 나와 앞에서 공을 정확히 맞히는 법을 먼저 익혀야 시속 150㎞ 투심에도 밀리지 않는다는 조언이다. 현재 비시즌 동안 웨이트·퍼포먼스 트레이닝·타격 훈련을 합쳐 하루 6시간 이상 강훈련을 소화하고 있는 그는, 향후 한국 야구 후배들에게도 보탬이 될 수 있도록 미국과 일본의 타격 메커니즘을 틈틈이 공부하고 있다고 덧붙였다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com