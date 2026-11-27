29일 잠실야구장에서 열린 NC와 두산의 경기. 3회초 투구를 무실점으로 마친 벤자민이 더그아웃으로 향하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.29/

4일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기. 두산 선발투수 벤자민이 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.04/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 고재완 기자] 두산 베어스와 웨스 벤자민(33)의 재계약 협상이 속도를 내지 못하자 일본 프로야구에서 군침을 흘리고 있는 것으로 드러나 눈길을 끌고 있다. 특히 두산이 벤자민의 보류권을 풀어준 상태라 자칫 NPB에 빼앗길 가능성도 엿보인다.

27일 한 일본 현지 스카우팅 분석 SNS에는 '28피홈런에서 6피홈런으로! 한국에서 대부활한 141K 좌완'이라는 제목의 심층 리포트를 통해 벤자민을 2027시즌 일본프로야구(NPB) 외국인 투수 유력 후보로 집중 조명했다.

같은 투수 맞아? 피홈런율 ¼토막

Advertisement

해당 리포트가 가장 놀라워한 대목은 벤자민의 극적인 환골탈태다.

2022년 KT 위즈에 입단해 KBO 통산 40승을 쌓은 벤자민은 2024년 149⅔이닝 동안 무려 28개의 홈런(9이닝당 홈런 1.68개)을 얻어맞으며 재계약에 실패했다. 미국으로 돌아간 2025년에도 샌디에이고 파드리스 산하 트리플A에서 28경기 108이닝 평균자책점(ERA) 6.42(88탈삼진·49볼넷)로 부진한 끝에 지난해 11월 방출의 아픔을 겪었다.

Advertisement

하지만 올해 두산 유니폼을 입고 돌아온 벤자민은 완전히 다른 투수가 됐다. 시즌 중반 합류하고도 24경기 선발 등판, 132⅔이닝, 9승7패, ERA 2.31, 141탈삼진, 37볼넷, 116안타, WHIP 1.15, 피안타율 0.234를 기록하며 자신의 KBO 4시즌 통산 최고 성적을 찍었다.

Advertisement

리포트는 벤자민의 세부 지표를 짚으며 "삼진을 뺏어내면서도 장타를 완벽히 억제했다"고 극찬했다.

Advertisement

경기당 탈삼진(K/9) 9.57개, 경기당 볼넷(BB/9) 2.51개, 삼진/볼넷 비율(K/BB) 3.81, 퀄리티스타트(QS) 12회. 특히 2024년 1.68개였던 경기당 피홈런수가 올해 0.41개로 뚝 떨어졌다.

포심 최고 구속은 약 150㎞ 수준이지만, 더 이상 구속에만 의존하지 않는다. 주 무기인 커터와 스위퍼로 좌우 각도를 흔들고, 커브로 큰 구속 차를 만들어낸다. 특히 스위퍼와 커브가 결정적인 헛스윙 유도 무기로 자리 잡았다는 분석이다.

Advertisement

16일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 두산 벤자민이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.16/

10일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 4회초 투구를 무실점으로 마친 벤자민이 더그아웃으로 향하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.10/

단기 대체 선수에서 1선발로…막판 4연승 질주

지난 4월 크리스 플렉센의 어깨 부상으로 인해 단기 대체 외국인 선수로 6주 총액 5만 달러(약 6700만원) 계약을 맺고 두산에 합류했을 때만 해도 벤자민은 말 그대로 임시 투수였다. 그러나 5월 21일 NC 다이노스전에서 8이닝 무실점 역투를 펼친 데 이어 7월 1일 롯데 자이언츠전에서 6이닝 10탈삼진 무자책으로 괴력을 뽐내자, 두산은 이튿날 곧바로 45만 달러(약 6억원) 정식 계약을 안기며 에이스 대우를 해줬다.

8월 21일 왼쪽 어깨 견갑하근 미세 손상이라는 악재가 찾아왔지만 회복세도 인상적이었다. 9월 10일 복귀전에서 4이닝 무실점 7탈삼진으로 건재함을 알렸고, 정규시즌 마지막 4차례 선발 등판에서는 4연승(22이닝 26탈삼진·4자책)을 질주하며 완벽한 피날레를 장식했다.

Advertisement

16일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 1회 마운드에 오른 두산 벤자민. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.16/

16일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 두산 벤자민이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.16/

두산 보류권 해제에 日도 촉각…"검토 가치 충분, 어깨, 이닝 소화력은 검증 필요"

벤자민의 거취는 최근 사흘 사이 급박하게 요동쳤다. 두산이 지난 24일 새 외국인 좌완 호세 수아레스와 총액 100만 달러(약 13억원)에 계약하고 미국 시장에서 남은 한 자리를 물색하면서, 25일까지만 해도 벤자민과의 결별 분위기가 감지됐다. 하지만 26일 두산 구단 관계자가 "벤자민 역시 남은 외인 투수 후보군에 포함돼 있다"고 밝혔고 보류권을 풀어 타 구단 협상도 열어주면서 재계약 협상을 병행하고 있다는 소식이 알려졌다.

일본 스카우팅 계정은 "아직 NPB 구단의 구체적 오퍼나 선수의 일본행 희망 여부는 확인되지 않았다"고 전제하면서도 "외국인 좌완 선발을 찾는 NPB 구단이라면 충분히 검토할 가치가 있는 투수"라고 호평했다.

물론 왼쪽 어깨 부상 이력과 2026년 선발 평균 투구 이닝이 5⅓이닝에 그친 만큼 안정적인 이닝 소화력 등은 검토해봐야할 문제라는 평이다.

한때 KBO에서 퇴출당하고 마이너리그 방출까지 겪었던 33세 좌완이 '5만 달러 기적'을 발판 삼아 두산 잔류, 타 KBO 구단 이적, 혹은 일본프로야구(NPB) 진출이라는 새로운 갈림길에 섰다. 보류권 족쇄가 풀린 벤자민이 2027시즌 과연 어떤 팀에서 뛰고 있을까.

사진출처=일본 스카우팅 계정

고재완 기자 star77@sportschosun.com