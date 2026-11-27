사진제공=KT 위즈

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 고재완 기자] 올 시즌 중반 KT 위즈에서 씁쓸하게 짐을 쌌던 전 외국인 우완 투수 맷 사우어(27)가 휴스턴 애스트로스 유니폼을 입고 다시 한 번 메이저리그(MLB) 무대 복귀를 노린다.

LA 다저스 전문 팬블로그 '트루 블루 LA'는 27일(이하 한국시각) "전 다저스 불펜 투수 출신 두 명이 나란히 새 둥지를 찾았다"며 롯데 자이언츠 출신 좌완 찰리 반즈의 애틀랜타 브레이브스 계약 소식과 함께 사우어의 휴스턴행 소식을 전했다.

사우어는 26일 휴스턴과 메이저리그 스프링캠프 초청권이 포함된 마이너리그 계약에 합의했고 이튿날인 27일 구단 산하 트리플A 슈거랜드 스페이스 카우보이스에 배정됐다.

Advertisement

2017년 드래프트 2라운드(전체 54순위)로 뉴욕 양키스에 지명됐던 사우어는 2024년 캔자스시티 로열스(14경기 평균자책점(ERA) 7.71)와 2025년 LA 다저스(10경기 29⅔이닝 ERA 6.37·WHIP 1.45)를 거친 뒤 올 시즌 KT의 외국인 선발 기대주로 KBO리그에 입성했다.

하지만 '외국인 1선발'의 무게를 견디기에는 세부 내용이 턱없이 부족했다. 사우어의 2026시즌 KBO 최종 성적은 18경기 7승5패(승률 0.583), 101⅓이닝, ERA 4.88, 102안타(9홈런), 45볼넷, 13사구, 71탈삼진, WHIP 1.45, 피안타율 0.263이었다.

Advertisement

전체 455타자 상대 볼넷 비율이 9.9%(9이닝당 볼넷 4.00개)에 달해 100이닝 이상 소화 투수 중 리그 최하위권에 머물렀다. 몸에 맞는 공도 무려 13개로 방출 시점 기준 리그 최다 공동 1위라는 불명예를 안았다.

Advertisement

4월 한 달간 5경기 29⅔이닝 ERA 3.64(27탈삼진)로 이닝 소화력을 뽐내며 '6이닝 2~3실점' 몫을 해냈지만, 갈수록 기복이 심해졌다. 전반기 16경기 ERA 4.39(6승4패)였던 성적은 후반기 단 2경기 만에 ERA 10.00(9이닝 15안타 10자책)으로 곤두박질쳤다.

사진제공=KT 위즈

Advertisement

7월 3경기 ERA 7.20으로 흔들리던 사우어는 7월 26일 사직 롯데 자이언츠전에서 시즌 처음으로 5이닝을 채우지 못한 채 3이닝 10안타(1홈런) 5볼넷 8실점으로 와르르 무너졌다.

흥미로운 대목은 사우어의 '승운'이었다. 불안한 투구 내용에도 한 경기에 대량 실점하는 빈도가 적었고 9이닝당 5.2점에 달하는 타선 득점 지원까지 따르면서, 본인 승패 마진(7승5패)은 물론 사우어 등판 경기 팀 성적도 12승6패로 KT의 시즌 승률을 웃돌았다. 토종 4~5선발급으로 보면 나쁘지 않은 이닝이터였지만, 치열한 순위 싸움을 벌이던 KT는 결국 확실한 외국인 에이스 교체 승부수를 던지며 7월 30일 사우어를 웨이버 공시했다.

Advertisement

KT를 떠난 뒤 미국으로 돌아간 사우어의 하반기는 더욱 혹독했다. 지난 8월 7일 애슬레틱스와 마이너리그 계약을 맺고 트리플A에 배정된 사우어는 이튿날 타코마 레이니어스전(2이닝 2안타 4사구 2개에 1실점)을 시작으로 마이너리그 복귀 후 8경기에서 ERA 11.68이라는 참담한 성적표를 남긴 채 시즌을 마쳤고, 결국 마이너 FA 신분이 됐다.

그럼에도 휴스턴은 만 27세의 비교적 젊은 나이와 KBO 풀타임 선발 경험(101⅓이닝), 그리고 다저스 시절까지 보여준 94마일대(약 151㎞) 패스트볼 구위와 멀티이닝 소화 능력에 주목해 다시 한 번 손을 내밀었다.

'투수 개조 명가'로 꼽히는 휴스턴 시스템에 합류한 사우어가 KBO 방출과 트리플A 평균자책점 11점대의 악몽을 털어내고 극적인 빅리그 재입성에 성공할지 야구팬들의 관심이 집중되고 있다.

Advertisement

사진제공=KT 위즈

고재완 기자 star77@sportschosun.com