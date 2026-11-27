8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 5회 실점 위기를 넘기고 포효하는 삼성 원태인. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

17일 용인 에버랜드에서 삼성 라이온즈 2026 한국시리즈 우승 기념 '삼성라이온즈 V9데이' 행사가 열렸다. 카퍼레이드 행사에 참석한 삼성 원태인. 용인=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.17/

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[스포츠조선 고재완 기자] "금액과 계약 기간 모두 문턱이 너무 높아 도저히 손을 댈 수 없다."

2027 KBO 자유계약선수(FA) 시장의 최대어 중 한 명으로 꼽히는 '푸른 피의 에이스' 원태인(26)의 몸값이 천정부지로 치솟고 있다. 급기야 4년 160억 원대라는 초대형 기준선까지 거론되자, 원태인의 일본프로야구(NPB) 진출 가능성을 주시하던 일본 현지 야구 분석 쪽에서도 사실상 "해외 구단이 감당하기 어려운 수준"이라는 냉정한 평가가 나왔다.

NPB 외국인 선수 이적 소식을 전문적으로 다루는 일본 현지 소셜매체 NPE는 27일 원태인의 최근 FA 시장 동향을 전하며, 가파르게 상승한 몸값 탓에 해외 구단들의 영입 문턱이 지나치게 높아졌다고 진단했다.

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먼저 주목한 대목은 KBO리그 내부에서 형성되고 있는 원태인의 예상 몸값이다. 원소속팀 삼성 라이온즈의 한국시리즈 우승을 이끈 뒤 FA 자격을 얻은 원태인에 대해 NC 다이노스가 강한 관심을 보이고 있으며, 아직 구체적인 협상이나 공식 오퍼는 없는 관망 단계지만 KBO 내부에서는 '4년 총액 160억 원'이 협상의 기준선으로 거론되고 있다는 현황을 짚었다.

특히 원태인 본인이 해외 무대 도전에 강한 의지를 드러내면서도 "무모한 도전은 하지 않겠다"며 합당한 연봉 대우와 확실한 선발 기용 등 매력적인 조건이 충족되지 않으면 KBO에 잔류하겠다는 뜻을 분명히 한 점에 주목했다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다.원태인이 바닥에 떨어진 한국시리즈 우승 기념구를 주워들고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 한국시리즈 5차전 MVP 원태인이 축하를 받고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

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이를 두고 이들은 "원태인의 시장 가치가 급등하고 있는 모양새"라며 "다소간의 디스카운트가 이뤄진다 하더라도 금액과 계약 연수 모두 허들이 너무 높아 쉽게 손을 내밀기 어려운 인상"이라고 평가했다. KBO 구단들이 제시할 수 있는 4년 160억 원 규모의 다년 보장 계약을 미국 메이저리그(MLB)나 NPB 구단이 곧바로 맞추기는 현실적으로 쉽지 않다는 분석이다.

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이들은 "원태인과 비슷한 수준의 기량을 갖춘 KBO 외국인 투수들이 연봉 200만 달러 수준인 점을 떠올리면, 토종 에이스가 지닌 가치의 높음을 새삼 실감하게 된다"고 짚었다. KBO리그 특유의 외국인 선수 보유 한도(쿼터) 제도와 26세라는 젊은 나이가 맞물리며 국내 시장에서 '토종 선발'에 막대한 프리미엄이 붙었다는 뜻이다.

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하지만 외국인 쿼터 프리미엄이 사라지는 해외 구단 입장에서는 계산기가 완전히 달라진다. 이들은 "외부 구단이라면 (무리하게 원태인에게 매달리기보다) 오히려 아리엘 후라도나 애덤 올러, 제임스 네일, 크리스 패덱 같은 KBO에서 검증된 외국인 투수를 영입하는 편이 낫지 않겠느냐"는 견해를 덧붙였다. 비슷한 구위와 실적을 기대할 수 있는 외국인 투수들을 상대적으로 부담이 적은 단년·연봉 200만 달러 안팎 조건으로 데려오는 것이 훨씬 합리적인 선택이라는 것이다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 박진만 감독과 함께 환호하는 원태인의 모습. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 우승 확정과 함께 환호하는 선수들의 모습. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 5회 실점 위기를 넘기고 마운드를 내려오며 강민호와 함께 기뻐하는 원태인. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

앞서 일본 현지 스포츠 매체들이 원태인의 NPB행 가능성을 조명했지만, 정작 '돈과 계약 기간'이라는 냉정한 시장 논리 앞에서는 회의적인 시선이 고개를 드는 분위기다.

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미국 메이저리그 역시 12월 초 노사협약 만료에 따른 직장폐쇄(록아웃) 변수가 도사리고 있는 데다, 일본 구단마저 4년 160억 원에 육박하는 국내 기준선에 부담을 느낀다면 원태인의 시선은 자연스럽게 KBO리그로 좁혀질 수밖에 없다.

해외 진출 문턱이 높아질수록 국내 구단들의 눈치 싸움은 더욱 뜨거워진다. 원소속팀 삼성이 구자욱과 원태인의 동시 FA라는 거대한 샐러리캡 과제를 안고 있는 가운데, 강한 관심이 거론된 NC를 비롯한 국내 구단들이 과연 '4년 160억 원'이라는 묵직한 기준선을 뚫고 본격적인 영입전에 불을 붙일지 겨울 이적 시장의 긴장감이 한층 고조되고 있다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com